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7 сентября 2022 в 6:47 Поделиться:









Михаила Стальнухина исключили из Центристской партии

Михаил Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам, и назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами. Фото: Andres Haabu

Во вторник вечером правление Центристской партии решило исключить из рядов политической силы Михаила Стальнухина – депутата Рийгикогу и Нарвского горсобрания, передает rus.err.ee.

«Правление Центральной партии, заслушав члена Рийгикогу Михаила Стальнухина, приняло решение исключить его из партии. Решение было вызвано его неуместным заявлением, адресованным эстонскому государству и правительству», – заявил председатель Центристской партии Юри Ратас в социальных сетях.

«Центристская партия всегда выступала за всех жителей Эстонии, независимо от их родного языка, и мы все должны стараться, чтобы вместе смотреть в будущее. Долг всех политиков – объединять общество в это непростое время, а не разделять и противопоставлять общины Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свои мысли и высказывания, но это было неправильное и даже опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии», – резюмировал лидер центристов.

Михаил Стальнухин заявил в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам, и назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами.

На парламентских выборах в 2019 году Стальнухин получил в Ида-Вирумаа 2653 голоса, уступив только Яне Тоом (Центристская партия), набравшей 6195 голосов.