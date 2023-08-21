    Эльконд Либман: Эстонская политика приобретает черты истерики

    Скорополительная отставка с должности профессора декана факультета социальных наук Рауля Эаметса укладывается в чреду непродуманных и эмоциональных решений руководства Тартуского университета, полагает Эльконд Либман.Фото: Andras Kralla

    Жизнь в Эстонии, прежде всего политическая, становится все более нервной, приобретая порой черты форменной истерики, полагает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. В фокусе его внимания два ключевых конфликта последних недель — скандал с опросом фонда Pere Sihtkapital и споры вокруг лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.

    Взорвавшаяся в первой половине месяца бомба с деньгами для президентской канцелярии еще торчит в дымящейся воронке, а уже летит шрапнельный заряд, сулящий новые потрясения.
    Бомба от Pere Sihtkapital
    В отставку с поста председателя Совета по бюджету подал профессор Рауль Эаметс, обвиненный в нарушении закона о личных данных. Вот краткое описание совершенного прегрешения.
    Социологическая фирма RAIT Faktum & Ariko по заказу фонда Pere Sihtkapital приступила в начале августа к проведению опроса среди бездетных женщин, дабы выяснить причины их бездетности: доброволен ли был этот выбор, не связано ли отсутствие детей с какими-то другими факторами. Женщин для участия в опросе отобрали по данным регистра народонаселения, доступ к которым Pere Sihtkapital получил на основании договора, заключенного с Тартуским университетом. Договор от имени университета заключил Рауль Эаметс, декан факультета социальных наук.
    Как только запахло жареным, то есть появились публикации о нарушении закона о личных данных, Эаметс был немедленно уволен с должности профессора. Такая немедленная и нервная реакция могла бы вызвать (да, по правде говоря, и вызывает) недоумение, если забыть о приснопамятном и столь же скоропалительном решении по поводу обучавшихся в вузе российских студентов весной прошлого года, которое потом пришлось из-за его непродуманности и чистой воды конъюнктурности корректировать и исправлять. Да, вслед за Тартуским университетом аналогичные решения приняли и другие, но он выступил застрельщиком.

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