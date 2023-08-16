Новости

dv.ee

16 августа 2023 в 10:22









Подготовлен законопроект о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах

Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee , министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах».

С помощью данного законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Также отмечается, что данный законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского Союза, в связи с чем министр юстиции Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

В ближайшее время Лаанет представит проект его партнерам по коалиции и общественности.