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Герт Йостов

29 сентября 2023 в 7:59









Герт Йостов: стиль банкротного администратора в госуправлении порождает кризис

Председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов. Фото: Raul Mee

Чтобы преодолеть углубляющийся кризис, правительство должно сменить управление в стиле банкротного управляющего или советника по санации на образ мышления, обеспечивающий успех, пишет председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов, отвечая на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

Усилия правительства по приведению государственных финансов в порядок следует похвалить, но нельзя допустить, чтобы приведение в порядок электронных таблиц Excel превратилось в манию, отодвигающую все остальные аспекты жизни на второй план. Экономика Эстонии уже полтора года находится в упадке, и, по мнению предпринимателей, наша конкурентоспособность упала до самого низкого уровня в этом столетии. В сфере энергетики мы находимся в худшем положении, чем наши северные соседи.