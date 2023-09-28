Mнения

Маркус Виллиг

28 сентября 2023 в 7:16









Маркус Виллиг о бюджетной политике правительства: надо активно инвестировать, а не добавлять налоги

Бюджетная политика правительства должна быть антициклической, считает основатель Bolt Маркус Виллиг. Фото: Liis Treimann

Даже если бы Эстония взяла кредит около 30 миллиардов евро, по долговому бремени она осталась бы на среднем уровне в Евросоюзе, замечает основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

Бюджетная политика правительства должна быть антициклической. Это означает, что когда в экономике все хорошо, правительство накапливает резервы, а в трудные времена осуществляются инвестиции для стимулирования экономики. Другими словами: сейчас мы должны активно инвестировать, а не добавлять налоги.