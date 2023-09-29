    Йоэль Волков: необходима коллективная забастовка предпринимателей

    Наше государство слишком отяжелело из-за быстрого роста популизма, который начали соцдемы, подхватила EKRE и ускорила Центристская партия, считает Йоэль Волков.Фото: Maris Ojasuu

    Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Было бы достаточно, если бы все крупные работодатели решили закрыть свои предприятия на три дня и не выпускать никаких продуктов или услуг, пишет креативный директор Tank Йоэль Волков в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

    Любой, кто читал «Атлант расправил плечи», последнее монументальное произведение Айн Рэнд, знает, что единственным лекарством для бизнесменов является объявление коллективной забастовки, парализующей на время кровообращение всей страны, чтобы ускорить темпы морального падения в обществе.
    Айн Рэнд в своей антиутопии очень масштабна, но в случае с Эстонией было бы достаточно, если бы все крупные работодатели – владельцы банков, торговых сетей, предприятий и поставщики услуг – решили закрыть свои предприятия на три дня и не предоставлять какие-либо товары или услуги. Это составило бы около 1% от вклада нашего частного сектора в ВВП, что с точки зрения финансового вклада стало бы достаточной демонстрацией для политиков и государственных чиновников, живущих за счет предпринимателей, чтобы понять, к чему ведет популизм и оптимизация всей системы в соответствии с потребностями самого слабого звена.
    Экономику Эстонии съедает чрезмерное регулирование и чрезмерная реакция на всех уровнях. Мы подошли к социализму ближе, чем когда бы то ни было.
    Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Наше государство слишком отяжелело из-за быстрого роста популизма, который начали соцдемы, подхватила EKRE и ускорила Центристская партия. Единственный способ переломить это – это тотальная забастовка. Потому что если не будет предпринимателей, то не будет ничего.

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