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Райдо Тоонекург

20 октября 2023 в 8:44









Райдо Тоонекург: через 3-5 лет в автобизнесе произойдет перелом

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Данные о продажах автомобилей указывают на тренды, которые заставят поволноваться европейских автомобильных динозавров. Tesla и два китайских концерна входят в ТОП 10 по продажам электромобилей, пишет председатель правления Modera Райдо Тоонекург.

В секторе автомобилестроения одной из наиболее важных тем последних нескольких лет был тот факт, что традиционные и давно зарекомендовавшие себя производители автомобилей начали уступать новым игрокам. За последние пять лет большой рост наблюдался у Tesla, которая смогла показать хорошие результаты при быстром росте продаж.

Вероятно, для этого есть две основные причины.

Во-первых, выдающийся владелец компании смог создать бренду хороший имидж, а существующие клиенты примкнули к новому технологическому тренду. Во-вторых, компания смогла начать продажи автомобилей через интернет, чему способствовало сознательное сохранение простоты ассортимента продукции по сравнению с традиционными производителями автомобилей.

Регистрация электромобилей установила новый рекорд В августе регистрация новых автомобилей в Евросоюзе выросла на 21% (787 626 автомобилей). Таким образом, объемы регистрации растут 13-ый месяц подряд, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). Доля рынка электромобилей впервые составила 20% (11,6% в августе прошлого года), обогнав дизельные автомобили во второй раз в этом году и став третьим по популярности выбором среди покупателей новых автомобилей после бензиновых машин и гибридов.

Электричество прокладывает путь китайцам

Еще одна растущая тенденция – китайские производители. Два крупных китайских концерна Geely (Volvo, Polestar, Lotus) и SAIC (MG, Maxus) уже находятся на восьмом и девятом месте соответственно по 8-месячным продажам электромобилей в этом году. Значительным является и рост продаж этих компаний в Европе, который измеряется более чем 100 процентами.