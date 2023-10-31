Консультант: лесопромышленность Эстонии еще жива
Карин Орас.Фото: Jake Farra
Хотя многие эстонские лесопилки и производители деревянных домов переживают трудные времена из-за пересыхания скандинавского рынка, лесопромышленники, распределившие свои экспортные риски, находятся в лучшей ситуации, пишет Карин Орас, управляющий партнер юридической фирмы KPMG Law, которая консультирует предпринимателей в лесной отрасли.
Во втором квартале этого года оборот крупнейших деревообрабатывающих предприятий Эстонии снизился на 30-40 процентов, но за ними следовали предприятия, которые смогли на столько же увеличить свой оборот. Совокупный оборот лесной промышленности Эстонии в 2022 году составил 3,6 миллиарда евро, увеличившись на 16,1 процента по сравнению с 2021 годом. В прошлом году общая прибыль увеличилась всего на 4,1 процента, тогда как в 2020 году рост составил 72,2 процента, а годом ранее — 110,7 процента.
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