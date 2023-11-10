Нестор: эстонские потребители согласились с повышением цен

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор.Фото: Andras Kralla

Хотя инфляция в Эстонии снизилась, жителям страны все равно приходится мириться с очень высокими ценами. Предстоящее повышение НСО ситуацию не улучшит, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Продукты все еще на 20% дороже, чем до кризиса

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