От А до Я: что нужно знать про налоги в Эстонии?

Екатерина Долгушева, бухгалтер-консультант в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ. Фото: Алена Ценно

Хотя налоговую декларацию мы заполняем только раз в год, налоги мы платим ежедневно. Много или мало берет их со своих жителей Эстония, и что обязательно нужно знать о налоговой системе страны? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Куры не клюют».

Разобраться в налогах и сборах ведущей подкаста Александре Матвеевой помогает Екатерина Долгушева, бухгалтер-консультант в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ.

• Какие налоги мы платим еще до того, как выйти на работу?

• Налог с оборота и подоходный налог. Как и за что взимают главные для физлиц сборы?

• Социальный налог. Сколько работник стоит работодателю?

• «Бытовые» налоги. За что мы платим и не замечаем?

• Налоги для предпринимателей. Предприниматель-физическое лицо, сколько придется платить?

• В чем преимущества паевого товарищества как формы для бизнеса?

• Если сравнивать Эстонию с другими странами – наш уровень налогов скорее низкий или высокий?

• В чем главные преимущества и недостатки эстонской налоговой системы?

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