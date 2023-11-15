От А до Я: что нужно знать про налоги в Эстонии?
Екатерина Долгушева, бухгалтер-консультант в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ.Фото: Алена Ценно
Хотя налоговую декларацию мы заполняем только раз в год, налоги мы платим ежедневно. Много или мало берет их со своих жителей Эстония, и что обязательно нужно знать о налоговой системе страны? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Куры не клюют».
Разобраться в налогах и сборах ведущей подкаста Александре Матвеевой помогает Екатерина Долгушева, бухгалтер-консультант в бухгалтерском бюро Punamoon OÜ.
• Какие налоги мы платим еще до того, как выйти на работу?
• Налог с оборота и подоходный налог. Как и за что взимают главные для физлиц сборы?
• Социальный налог. Сколько работник стоит работодателю?
• «Бытовые» налоги. За что мы платим и не замечаем?
• Налоги для предпринимателей. Предприниматель-физическое лицо, сколько придется платить?
• В чем преимущества паевого товарищества как формы для бизнеса?
• Если сравнивать Эстонию с другими странами – наш уровень налогов скорее низкий или высокий?
• В чем главные преимущества и недостатки эстонской налоговой системы?
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