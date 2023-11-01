Финансы как по нотам: как заработать музыканту в Эстонии?

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Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?

В свежем эпизоде развеять (или подтвердить!) стереотипы об эстрадной карьере ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают музыкант Ruslan PX, а также специалист по коммуникациям, переводчик и музыкант Дан Ротарь.

• Обязательно ли для профессионального музыканта профильное образование?

• Сколько стоит учиться музыке? И какие еще расходы предстоит понести, если ваш ребенок всерьез захотел стать музыкантом?

• Как начать эстрадную карьеру? Где искать музыкантов в группу, и обязательно ли собирать большой бэнд?

• Что нужно сделать молодому музыканту, чтобы заявить о себе?

• Как начать давать концерты? Стоит ли собирать деньги за билеты, и нужно ли доплачивать клубам?

• На какие гонорары могут рассчитывать клубные артисты и группы в Эстонии?

• Почему большинству из артистов на Tallinn Music Week не платят?

• Сколько получает за выступление на корпоративе средний эстонский артист? И какую сумму может взять за 40-минутный сет Анне Вески?

• Какие стили в музыке сейчас особенно коммерчески успешны?

• Почему разброс цены за запись и сведение одной песни может колебаться от 100 до 100 000 евро?

• Сколько зарабатывают уличные музыканты?

• Как музыканты платят налоги? Организационные формы для музыкального творчества и шоу-бизнеса.

• Есть ли в Эстонии «суперзвезды»? И как относятся к профессиональным артистам окружающие?

• Есть ли смысл пытаться прорваться на «Евровидение»? И правда ли, что артисты после конкурса «исчезают»?