Финансы как по нотам: как заработать музыканту в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
В свежем эпизоде развеять (или подтвердить!) стереотипы об эстрадной карьере ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают музыкант Ruslan PX, а также специалист по коммуникациям, переводчик и музыкант Дан Ротарь.
• Обязательно ли для профессионального музыканта профильное образование?
• Сколько стоит учиться музыке? И какие еще расходы предстоит понести, если ваш ребенок всерьез захотел стать музыкантом?
• Как начать эстрадную карьеру? Где искать музыкантов в группу, и обязательно ли собирать большой бэнд?
• Что нужно сделать молодому музыканту, чтобы заявить о себе?
• Как начать давать концерты? Стоит ли собирать деньги за билеты, и нужно ли доплачивать клубам?
• На какие гонорары могут рассчитывать клубные артисты и группы в Эстонии?
• Почему большинству из артистов на Tallinn Music Week не платят?
• Сколько получает за выступление на корпоративе средний эстонский артист? И какую сумму может взять за 40-минутный сет Анне Вески?
• Какие стили в музыке сейчас особенно коммерчески успешны?
• Почему разброс цены за запись и сведение одной песни может колебаться от 100 до 100 000 евро?
• Сколько зарабатывают уличные музыканты?
• Как музыканты платят налоги? Организационные формы для музыкального творчества и шоу-бизнеса.
• Есть ли в Эстонии «суперзвезды»? И как относятся к профессиональным артистам окружающие?
• Есть ли смысл пытаться прорваться на «Евровидение»? И правда ли, что артисты после конкурса «исчезают»?
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