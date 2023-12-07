    Конкурс мнений Edukas Eesti приглашает участников

    Конкурс мнений Edukas Eesti ждет работ уже в 12-й раз.Фото: Andras Kralla

    Гран-при – 10 000 евро

    Стартовавший в Äripäev конкурс мнений Edukas Eesti, помимо главного приза в 10 000 евро, принесет с собой большое изменение: как сами мнения, так и другие статьи, связанные с конкурсом, будут доступны для свободного распространения и чтения даже для тех, кто еще не стал подписчиком Äripäev.

    Edukas Eesti – это конкурс Äripäev, Helmes, Eesti Gaas, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbank и Verston, на который уже 12-й год подряд мы собираем в виде авторского мнения идеи относительно того, как нам воскресить историю успеха Эстонии и ускорить ее развитие. Конкурсные работы будут опубликованы в специальной рубрике Äripäev и на странице Edukas Eesti в Facebook. Конкурс продлится четыре месяца, крайний срок подачи работ – 31 марта 2024 года.
    На конкурс можно подать до двух заявок, длина мнения – до 5000 знаков (с пробелами). Основными критериями оценки являются оригинальность идеи, осуществимость и ее блестящее представление. Главный приз – 10 000 евро, второе место – 3000 и третье – 2000 евро, кроме того, предусмотрено множество специальных призов для авторов мнений, полюбившихся спонсорам конкурса. Äripäev в сотрудничестве с Rohetiiger вручит специальный приз за лучшую идею, связанную с зеленым поворотом.
    Хотя конкурс Edukas Eesti, как обычно, пройдет в рубрике мнений Äripäev, на этот раз конкурсные работы, а также все новости, комментарии и подкасты, связанные с конкурсом, смогут прочитать полностью и поделиться ими не только подписчики Äripäev.
    По словам руководителя редакции мнений Äripäev Неэме Корва, такое решение было принято на основе отзывов участников и, с другой стороны, пожеланий организаторов. «Участники, а также спонсоры конкурса хотят в полном объеме делиться предложенными идеями по разным каналам. Со своей стороны, нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей присылали нам свои выдающиеся идеи в виде авторских мнений и могли бы ознакомиться с идеями остальных», – пояснил Корв.

    Как принять участие в конкурсе мнений Edukas Eesti?

    Конкурсную работу и фотографию автора можно прислать в созданной для этого веб-среде.

    В случае возникновения технических проблем и дополнительных вопросов пишите нам на [email protected].

    Срок подачи работ – 31 марта 2023 года.

    Новые достойные спонсоры

    Тема конкурса вариативна, то есть конкурсная работа может быть предложена в любой сфере: от экономики до культуры, от больших реформ до маленьких умных решений.
    Конкурсные работы Edukas Eesti будет оценивать жюри, в состав которого всегда входят владельцы и руководители авторитетных эстонских компаний, которые поддерживают конкурс. «Провести конкурс нам помогают ведущая юридическая фирма, известная страховая компания, прогрессивный банк и Eesti Gaas, которая недавно была объявлена самой успешной компанией года в Эстонии на гала-вечере TOP 100 от Äripäev», – сказал Карл-Эдуард Салумяэ, редактор мнений Äripäev, по словам которого, очень важно, чтобы в число партнеров входили ведущие игроки из разных секторов.
    В предстоящем сезоне появятся два новых спонсора – Helmes и Verston. «Я уверен, что присоединение одной из наших ведущих ИТ-компаний и ведущего игрока в сфере инфраструктурного строительства расширит круг тем и добавит новую перспективу в работу жюри», – сказал Салумяэ. По традиции, представители спонсоров Edukas Eesti в самом начале конкурса опубликовали в рубрике мнений Äripäev призыв участвовать в конкурсе.
    Хотя в конкурсе всегда участвовали известные участники – предприниматели, топ-менеджеры, ученые, общественные деятели, – в конечном итоге в глазах жюри главное – идея, а не титул автора. Победителем предыдущего сезона стал Мартин Пальмисте, предложивший новый подход к торговле выбросами, который он назвал «болеутоляющим для зеленого поворота».
    «Мартин, который учится на экономическом факультете Гейдельбергского университета в Германии, показал, как выученное можно превратить в выигрышную идею, а также привнести совершенно иную перспективу в эстонские общественные дебаты о «зеленом повороте», – отметил Неэме Корв.
    В прошлом году на конкурс мнений Edukas Eesti квалифицировалось 97 работ, из которых жюри выбрало 11 номинантов.

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