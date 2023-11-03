Бизнес-подписчики ДВ получат доступ к Äripäev PRO
Не гадайте, опирайтесь на факты – слоган Äripäev PRO.
Äripäev вывел на рынок новый продукт, рассчитанный на бизнес-клиентов – Äripäev PRO.
Äripäev PRO содержит эксклюзивные материалы, которые помогут принимать обоснованные решения. Он позволяет быстро и точно оценить состояние экономики Эстонии и различных отраслей в любой момент времени.
Мнение наших подписчиков нам очень важно. Именно поэтому наши подписчики, являющиеся юридическими лицами (то есть те, чья подписка оформлена на компанию) получат доступ к Äripäev PRO, который будет бесплатным до окончания екущей подписки на ДВ и Äripäev. В дальнейшем можно будет продлить доступ.
Äripäev PRO – это:
•Точная и актуальная инфографика. Инструмент «Здоровье эстонской экономики» знакомит руководителя с последними изменениями важнейших показателей эстонской экономики. Возможностью скачать данные для собственного пользования.
•Лучшие статьи Financial Times. Мы отбираем для вас самые интересные статьи и актуальную аналитику ведущего мирового издания. Публикуются в переводе на эстонский язык.
•Данные компаний и предпринимателей. Пользователи Äripäev PRO прямо на сайте видят бизнес-связи всех эстонских компаний и их финансовые показатели. Вы можете использовать эти данные для своих клиентов и партнеров и оценки конкурентной ситуации.
•Экономические прогнозы для руководителей. Два раза в год отдел рапортов Инфобанка Äripäev проводит интервью с более чем 100 руководителям, предлагая спрогнозировать оборот, прибыль, зарплаты, инвестиции на ближайшие полгода. Пользователи Äripäev PRO получают резюме этих опросов.
•Полный доступ к видео со всех конференций. Пользователи Äripäev PRO имеют доступ к сотням презентаций, сделанных на крупнейших конференциях Äripäev. Независимо от того, в какой области вы работаете, поисковая система поможет вам найти подходящее видео и почерпнуть вдохновение.
•Управленческий опыт топ-менеджеров Эстонии. Эксклюзивный доступ к подкасту "Juhi jutud", в котором известные эстонские топ-менеджеры подробно рассказывают о своей работе. Передача поможет найти вдохновение и избежать ошибок в управлении.
•Эксклюзивная рассылка. Каждый месяц вы получаете эксклюзивную персонализированную рассылку от редакции Äripäev, в фокусе которой - самые главные события месяца и статьи, которые напрямую влияют на предприятия Эстонии.
•Специальные предложения. Пользователи Äripäev PRO получают 10-процентную скидку на основные мероприятия Äripäev, такие как бизнес-конференция Äriplan, конференция семейных компаний и конгресс Газелей. Скидки предоставляются также на участие в конференции "Инвестор Тоомас", Инвестиционном фестивале и Инвестиционном клубе.
Инструменты Äripäev PRO доступны на сайте Äripäev.
Надеемся, наши новые изменения будут для вас полезны!
"Деловые ведомости" и Äripäev!