    Бизнес-подписчики ДВ получат доступ к Äripäev PRO

    Не гадайте, опирайтесь на факты – слоган Äripäev PRO.

    Äripäev вывел на рынок новый продукт, рассчитанный на бизнес-клиентов – Äripäev PRO.

    Äripäev PRO содержит эксклюзивные материалы, которые помогут принимать обоснованные решения. Он позволяет быстро и точно оценить состояние экономики Эстонии и различных отраслей в любой момент времени.
    Мнение наших подписчиков нам очень важно. Именно поэтому наши подписчики, являющиеся юридическими лицами (то есть те, чья подписка оформлена на компанию) получат доступ к Äripäev PRO, который будет бесплатным до окончания екущей подписки на ДВ и Äripäev. В дальнейшем можно будет продлить доступ.

    Äripäev PRO – это:

    Точная и актуальная инфографика. Инструмент «Здоровье эстонской экономики» знакомит руководителя с последними изменениями важнейших показателей эстонской экономики. Возможностью скачать данные для собственного пользования.
    Лучшие статьи Financial Times. Мы отбираем для вас самые интересные статьи и актуальную аналитику ведущего мирового издания. Публикуются в переводе на эстонский язык.
    Данные компаний и предпринимателей. Пользователи Äripäev PRO прямо на сайте видят бизнес-связи всех эстонских компаний и их финансовые показатели. Вы можете использовать эти данные для своих клиентов и партнеров и оценки конкурентной ситуации.
    Экономические прогнозы для руководителей. Два раза в год отдел рапортов Инфобанка Äripäev проводит интервью с более чем 100 руководителям, предлагая спрогнозировать оборот, прибыль, зарплаты, инвестиции на ближайшие полгода. Пользователи Äripäev PRO получают резюме этих опросов.
    Полный доступ к видео со всех конференций. Пользователи Äripäev PRO имеют доступ к сотням презентаций, сделанных на крупнейших конференциях Äripäev. Независимо от того, в какой области вы работаете, поисковая система поможет вам найти подходящее видео и почерпнуть вдохновение.
    Управленческий опыт топ-менеджеров Эстонии. Эксклюзивный доступ к подкасту "Juhi jutud", в котором известные эстонские топ-менеджеры подробно рассказывают о своей работе. Передача поможет найти вдохновение и избежать ошибок в управлении.
    Эксклюзивная рассылка. Каждый месяц вы получаете эксклюзивную персонализированную рассылку от редакции Äripäev, в фокусе которой - самые главные события месяца и статьи, которые напрямую влияют на предприятия Эстонии.
    Специальные предложения. Пользователи Äripäev PRO получают 10-процентную скидку на основные мероприятия Äripäev, такие как бизнес-конференция Äriplan, конференция семейных компаний и конгресс Газелей. Скидки предоставляются также на участие в конференции "Инвестор Тоомас", Инвестиционном фестивале и Инвестиционном клубе.

    Инструменты Äripäev PRO доступны на сайте Äripäev.

    Надеемся, наши новые изменения будут для вас полезны!
    "Деловые ведомости" и Äripäev!
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В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
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Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
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Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
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Mнения
Министр финансов предпринимателям: государство вас не забыло!
Государство берет кредиты, находится в авангарде инвестиций в Европе и поддерживает инновации компаний, пишет министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
Государство берет кредиты, находится в авангарде инвестиций в Европе и поддерживает инновации компаний, пишет министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
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Финансы как по нотам: как заработать музыканту в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
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