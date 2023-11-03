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Деловые Ведомости

3 ноября 2023 в 8:15









Бизнес-подписчики ДВ получат доступ к Äripäev PRO

Не гадайте, опирайтесь на факты – слоган Äripäev PRO.

Äripäev вывел на рынок новый продукт, рассчитанный на бизнес-клиентов – Äripäev PRO.

Äripäev PRO содержит эксклюзивные материалы, которые помогут принимать обоснованные решения. Он позволяет быстро и точно оценить состояние экономики Эстонии и различных отраслей в любой момент времени.

Мнение наших подписчиков нам очень важно. Именно поэтому наши подписчики, являющиеся юридическими лицами (то есть те, чья подписка оформлена на компанию) получат доступ к Äripäev PRO, который будет бесплатным до окончания екущей подписки на ДВ и Äripäev. В дальнейшем можно будет продлить доступ.

Äripäev PRO – это:

•Точная и актуальная инфографика. Инструмент «Здоровье эстонской экономики» знакомит руководителя с последними изменениями важнейших показателей эстонской экономики. Возможностью скачать данные для собственного пользования.

•Лучшие статьи Financial Times. Мы отбираем для вас самые интересные статьи и актуальную аналитику ведущего мирового издания. Публикуются в переводе на эстонский язык.

•Данные компаний и предпринимателей. Пользователи Äripäev PRO прямо на сайте видят бизнес-связи всех эстонских компаний и их финансовые показатели. Вы можете использовать эти данные для своих клиентов и партнеров и оценки конкурентной ситуации.

•Экономические прогнозы для руководителей. Два раза в год отдел рапортов Инфобанка Äripäev проводит интервью с более чем 100 руководителям, предлагая спрогнозировать оборот, прибыль, зарплаты, инвестиции на ближайшие полгода. Пользователи Äripäev PRO получают резюме этих опросов.

•Полный доступ к видео со всех конференций. Пользователи Äripäev PRO имеют доступ к сотням презентаций, сделанных на крупнейших конференциях Äripäev. Независимо от того, в какой области вы работаете, поисковая система поможет вам найти подходящее видео и почерпнуть вдохновение.

•Управленческий опыт топ-менеджеров Эстонии. Эксклюзивный доступ к подкасту "Juhi jutud", в котором известные эстонские топ-менеджеры подробно рассказывают о своей работе. Передача поможет найти вдохновение и избежать ошибок в управлении.

•Эксклюзивная рассылка. Каждый месяц вы получаете эксклюзивную персонализированную рассылку от редакции Äripäev, в фокусе которой - самые главные события месяца и статьи, которые напрямую влияют на предприятия Эстонии.

•Специальные предложения. Пользователи Äripäev PRO получают 10-процентную скидку на основные мероприятия Äripäev, такие как бизнес-конференция Äriplan, конференция семейных компаний и конгресс Газелей. Скидки предоставляются также на участие в конференции "Инвестор Тоомас", Инвестиционном фестивале и Инвестиционном клубе.

Инструменты Äripäev PRO доступны на сайте Äripäev.

Надеемся, наши новые изменения будут для вас полезны!

"Деловые ведомости" и Äripäev!