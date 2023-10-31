Нарва о справедливом переходе: «Вместе мы справимся!»

В Нарвском колледже Тартуского университета 4 октября прошла Нарвская бизнес-конференция 2023 «Вместе мы справимся!», посвященная справедливому переходу.

Организатором мероприятия выступил город Нарва, участниками - министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, депутаты Рийгикогу, представители министерств, местные политики, предприниматели из Ида-Вирумаа и поддерживающие их организации - всего более 160 человек.

Конференция была организована при поддержке Целевого учреждения «Инвестиционное агентство Ида-Виру» Ида-Вируского Центра предпринимательства, Целевого учреждения предпринимательства и инноваций. Модерировал конференцию радиожурналист и телеведущий Юрий Николаев, благодаря которому мероприятие было живым и интересным.

Конференция была организована при поддержке Целевого учреждения «Инвестиционное агентство Ида-Виру» Ида-Вируского Центра предпринимательства, Целевого учреждения предпринимательства и инноваций. Фото: Ilja Smirnov

Участие в конференции приняли прежде всего те, кто заинтересован в получении поддержки из Фонда справедливого перехода. Примерно две трети из присутствующих на конференции составили представители малых и средних предприятий из Нарвы и Ида-Вирумаа. В ходе мероприятия у предпринимателей также была возможность получить консультации на темы получения поддержки из этого фонда и самофинансирования, а также на тему других возможностей получения финансовой помощи. Консультации оказывали Целевое учреждение предпринимательства и инноваций (EAS+Kredex) и Ида-Вируский центр предпринимательства.

«Мне кажется, это была самая большая конференция именно о Фонде справедливого перехода и именно для предпринимателей за последний год. Достаточно хорошо организованная программа, много людей. Здорово, что Нарва выступила инициатором такого мероприятия», - поделился впечатлениями представитель Министерства финансов и координатор справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.

Модерировал конференцию радиожурналист и телеведущий Юрий Николаев, благодаря которому мероприятие было живым и интересным. Фото: Ilja Smirnov

По мнению организаторов мероприятия – специалистов Департамента развития и экономики Нарвы Анастасии Яковлевой и Виктории Каю - организовывать для предпринимателей подобные мероприятия является очень важным и полезным. «Бизнес-конференция в Нарве проводится уже не в первый раз. Планируем провести конференцию и в следующем году, постараемся выбрать наиболее важную и конкретную тему, пригласить экспертов и дать полезную информацию нашим предпринимателям», - добавила Виктория Каю.

Городские специалисты считают, что в этом году тема бизнес-конференции была действительно актуальной, на что указывает и обратная связь от участников. Они также надеются, что предприниматели получили ответы на свои вопросы и это поможет им настроиться на позитивный лад и придаст уверенности смелее использовать возможности получения пособий из Фонда справедливого перехода.

Обратная связь от участников конференции показала, что особенно понравились участникам выступления приглашенных спикеров, а также оживленные дискуссии по острым вопросам.

Участие в конференции приняли прежде всего те, кто заинтересован в получении поддержки из Фонда справедливого перехода. Фото: Ilja Smirnov

«Все в наших руках»

Рассуждая на тему зеленого поворота, члены Рийгикогу, выступавшие на конференции, говорили о его неизбежности, но в то же время о важности правильного отношения к нему и необходимости конструктивных действий.

Политики много говорили о том, что нужно рационально подходить к ситуации и помнить о том, что самое важное - это люди, рабочие места, необходимость обеспечить ресурсами регионы и нашу страну. «Звучали мнения о том, что все в наших руках, и что, возможно даже, мы должны дать понять на уровне Европейского Союза, что справедливый переход требует продления сроков его реализации», - отметила Яковлева.

Из выступления представителя Министерства финансов и координатора справедливого перехода Ида-Вирумаа Ивана Сергеева стало понятно, что, возможно, в конце этого года министерство, исходя из ситуации, немного изменит условия получения поддержки, чтобы они были наиболее подходящими для Ида-Вирумаа.

«На самом деле это очень важно, чтобы предприятия были активны, смело выражали свое мнение об условиях получения поддержки и озвучивали свои предложения», - сказала Анастасия Яковлева.

Член партии “Отечество” Тынис Лукас убежден, что в Эстонии должны остаться управляемые мощности электростанций, работающих на сланце. По его мнению, новые сферы производства обязательно необходимо поддерживать, но и полностью закрывать сланцевую промышленность в Ида-Вирумаа нельзя, так как для начала необходимо создать альтернативу для обеспечения тепла и электричества в достаточном объеме.

Инициатива со стороны предпринимателей очень приветствуется

За 3 недели до конференции, 14 сентября, в Нарве проходил семинар на тему получения пособий из мер поддержки справедливого перехода, где в том числе обсуждался вопрос заполнения ходатайств на получение поддержки. На этом мероприятии Иван Cергеев обратил внимание предпринимателей на то, что обязательным условием перед подачей ходатайства является прохождение предварительной консультации у консультанта EAS.

Очень важно использовать помощь консультантов для подготовки ходатайств, консультанты (из EAS и Ида-Вируского центра предпринимательства проанализируют данные предприятия и подскажут, какие есть у предприятия возможности получения поддержки и какова будет доля самофинансирования, помогут с заполнением форм ходатайств и формированием необходимого пакета документов. Виктория Каю добавила, что у присутствующих на семинаре предпринимателей было пожелание, чтобы количество консультантов было больше. EAS отреагировал и на конференции было озвучено, что консультантов уже стало больше и, возможно, добавится еще.

Во время панельной дискуссии, подводящей итоги конференции, в которой приняли участие представители местных самоуправлений и поддерживающих предпринимателей организаций, говорилось о важности использовать все коммуникационные возможности, чтобы усиливать сотрудничество и без задержек двигаться вперед. Внимание предпринимателей было обращено на то, что в Ида-Вирумаа им готовы помочь различные организации и учреждения, которые работают в сотрудничестве и всегда открыты к нему. Подчеркивалось, что любая инициатива со стороны предпринимателей очень приветствуется.

Обратная связь от участников конференции показала, что особенно понравились участникам выступления приглашенных спикеров, а также оживленные дискуссии по острым вопросам. Фото: Ilja Smirnov

Фонд справедливого перехода поддерживает регионы, на которых сильнее всего скажется переход к климатически нейтральной экономике. Региональные планы действий, разработанные совместно с местными партнерами, определяют проблемы, потребности и цели развития каждого региона к 2030 году. Эстония получит от ЕС в общей сложности 354 миллиона евро для того, чтобы поддержать в Ида-Вирумаа отказ от использования сланца для производства энергии. На долю сланцевых предприятий в Ида-Вирумаа приходится более половины всех выбросов парниковых газов в Эстонии. При реализации плана в Ида-Вирумаа должно быть 1100 новых рабочих мест, в регион поступит 170 млн евро дополнительных частных инвестиций, и будет восстановлено 60 гектаров земли, которую можно будет использовать под озеленение, для экономической деятельности или других целей. Инвестиции, финансируемые Фондом справедливого перехода, помогут Эстонии осуществить переход к климатически нейтральной экономике и смягчить экологические, социальные и экономические последствия этого перехода.

Видеозапись Нарвской бизнес-конференции 2023 с оригинальным звуком:

Видеозапись Нарвской бизнес-конференции 2023 с переводом на русский язык:

Из бюджета Фонда справедливого перехода получили финансирование на сегодняшний день четыре проекта. Их общая стоимость составляет около 120 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет приблизительно 25,5 миллиона евро. - Neo Performance Materials - крупный завод по производству магнитов, более 350 новых рабочих мест, общий объем проекта около 100 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет 18,75 миллиона; - OÜ FREEN - производство ветряных турбин, 13 новых рабочих мест, общий объем проекта 5,9 миллиона евро, из которых финансирование ЕС составляет 2,6 миллиона; - OÜ Agricom Tehnika - производство биотоплива, 5 новых рабочих мест, общий объем проекта около 2 миллионов евро, из которых поддержка ЕС составляет около 0,9 миллиона; - OÜ Aquaphor International - крупная компания, производство водоочистного оборудования, 33 новых рабочих места, общий объем проекта около 11 миллионов евро, из них поддержка ЕС составляет 3,2 миллиона.