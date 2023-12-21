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Ярослав Тавгень

20 декабря 2023 в 23:33









Ярослав Тавгень: Трампа сняли с выборов в Колорадо. Такого еще не было

Фото: Чарли Нибергалл, Scanpix

Снятие Дональда Трампа с выборов в Колорадо – беспрецедентное решение для страны с сильными демократическими традициями, и скорее всего, оно будет отменено. По идее этот шаг должен лишь увеличить поддержку Трампа, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.

Я очень не люблю использовать такие слова как «шок», «сенсация» или «скандал», но позавчера произошло событие, из разряда «случается раз в сто лет». Кандидата, лидирующего на республиканских праймериз с большим отрывом (Дональда Трампа), сняли с выборов в штате Колорадо. Решение вступит в силу 4 января – отсрочка сделана, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию.