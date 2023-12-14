Новости

Элийза Матсалу

14 декабря 2023 в 11:16









Эстонский криптомайнер поужинал с Дональдом Трампом

45-й президент США Дональд Трамп и ужинавший с ним эстонский бизнесмен Карл Рей. Фото: коллаж Äripäev

Карл Рей, криптомайнер с Сааремаа, купил много NFT-карт Дональда Трампа и получил приглашение на ужин от президента США. Наконец они встретились.

Осенью прошлого года бывший президент США Дональд Трамп выпустил NFT-токены в виде коллекционных карточек. Но на них изображены не бейсболисты, а сам Трамп в разных образах. NFT-токены может купить каждый. Стоимость карточки – 99 долларов, но также можно оплатить криптовалютой. По условиям акции, тот, кто купит 47 карточек, получает право на ужин с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.