    Эстонский криптомайнер поужинал с Дональдом Трампом

    45-й президент США Дональд Трамп и ужинавший с ним эстонский бизнесмен Карл Рей.Фото: коллаж Äripäev

    Карл Рей, криптомайнер с Сааремаа, купил много NFT-карт Дональда Трампа и получил приглашение на ужин от президента США. Наконец они встретились.

    Осенью прошлого года бывший президент США Дональд Трамп выпустил NFT-токены в виде коллекционных карточек. Но на них изображены не бейсболисты, а сам Трамп в разных образах. NFT-токены может купить каждый. Стоимость карточки – 99 долларов, но также можно оплатить криптовалютой. По условиям акции, тот, кто купит 47 карточек, получает право на ужин с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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