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Ярослав Тавгень

22 декабря 2023 в 9:27









Ярослав Тавгень: революции искусственного интеллекта в ближайшее время не будет

Ярослав Тавгень. Фото: Andras Kralla

Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.

Интернет сошел с ума: в последнее время в соцсетях просто гигантское количество алармистских постов о том, что скоро наступит конец света в результате развития искусственного интеллекта. В лучшем случае мы все станем безработными, а в худшем – нас поработят роботы (я даже слышал версию, что якобы Сэма Альтмана пытались уволить из OpenAI именно из-за того, что тот испугался чрезмерного развития искусственного интеллекта и захотел его затормозить – жму руку пиарщику, придумавшему эту пургу).