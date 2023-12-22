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Андрей Деменков

22 декабря 2023 в 6:37









Одна из причин, по которой у нас самый глубокий кризис в ЕС, заключается в морали

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Мораль и экономика на протяжении веков постоянно конфликтуют друг с другом, они ведь пребывают в разных измерениях. Особенно обострились противоречия с началом войны в Украине. И бьют они по экономическим интересам Эстонии, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

С точки зрения моралистов алкоголь – безусловное зло. В начале ХХ столетия в США и Северной Европе были введены «сухие законы». Спиртное просто ушло в подполье, цены на дефицитную выпивку взмыли до небес, приманив преступность, которая невероятно обогатилась и обрела в обществе сильнейшее влияние. «Сухие законы» в итоге пришлось отменить, а с окрепшей к середине ХХ века мафией американцы боролись многие десятилетия, пока она не стала, по крайней мере, не слишком могущественной.