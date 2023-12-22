    Одна из причин, по которой у нас самый глубокий кризис в ЕС, заключается в морали

    Андрей Деменков.Фото: Личный архив

    Мораль и экономика на протяжении веков постоянно конфликтуют друг с другом, они ведь пребывают в разных измерениях. Особенно обострились противоречия с началом войны в Украине. И бьют они по экономическим интересам Эстонии, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

    С точки зрения моралистов алкоголь – безусловное зло. В начале ХХ столетия в США и Северной Европе были введены «сухие законы». Спиртное просто ушло в подполье, цены на дефицитную выпивку взмыли до небес, приманив преступность, которая невероятно обогатилась и обрела в обществе сильнейшее влияние. «Сухие законы» в итоге пришлось отменить, а с окрепшей к середине ХХ века мафией американцы боролись многие десятилетия, пока она не стала, по крайней мере, не слишком могущественной.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Вкус биржи: инфляция падает. Теперь хоть в магаз сходить можно
Фонд Лыхмуса покупает ИТ-компанию из Италии
Ставка Euribor упала ниже 3,9%
Эпицентр
Девелоперы боятся дорогого новшества: министр требует строить в новых зданиях бомбоубежища
В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Все большие материалы
Инвестор
Swedbank купил акции Infortar, чтобы повысить их цену
Infortar сообщил бирже, что Swedbank трижды покупал акции его компании, чтобы увеличить их цену.
Infortar сообщил бирже, что Swedbank трижды покупал акции его компании, чтобы увеличить их цену.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: инфляция падает. Теперь хоть в магаз сходить можно
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: Трампа сняли с выборов в Колорадо. Такого еще не было
Снятие Дональда Трампа с выборов в Колорадо – беспрецедентное решение для страны с сильными демократическими традициями, и скорее всего, оно будет отменено. По идее этот шаг должен лишь увеличить поддержку Трампа, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Снятие Дональда Трампа с выборов в Колорадо – беспрецедентное решение для страны с сильными демократическими традициями, и скорее всего, оно будет отменено. По идее этот шаг должен лишь увеличить поддержку Трампа, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект