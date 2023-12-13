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Николай Андреев

13 декабря 2023 в 15:11









Организатор IT-конференции в Нарве: бизнес, который не освоит ИИ, проиграет конкурентам

IT-специалисты обсуждали в Нарве главные тенденции отрасли. Фото: Николай Андреев

12 и 13 декабря в нарвском театральном центре Vaba Lava прошла конференция W3N, посвященная важным тенденциям в IT-отрасли. Больше всего выступлений касалось тем искусственного интеллекта, а также криптовалют, NFT и других частей того, что называют Web 3.0 – более децентрализованного и контролируемого пользователями интернета, чем нынешний.

«Конференция была не для технарей, а скорее для обычного человека, чтобы он пришел, послушал, понял и, может быть, загорелся какой-то идеей», – рассказал главный организатор W3N Александр Бичков.

Он считает, что разбираться в ИИ и Web 3.0 стоит и тем предпринимателям, которые заняты в традиционных сферах бизнеса, напрямую не связанных с интернетом.

Это уже третья конференция W3N в Нарве. Во вторник, самый насыщенный день, на нее пришли более 300 участников – как IT-специалистов, так и просто интересующихся этой сферой. Около 20 процентов – местные школьники и студенты, которые могли купить билеты на мероприятие со скидкой. Параллельно с основной программой можно было также посетить и бесплатные мастер-классы, организованные совместно с Ида-Вируским центром предпринимательства.

«Искусственный интеллект – самый простой пример того, как эти технологии могут повлиять на обычный бизнес, например, на кафе или ресторан, – сказал Бичков. – Можно дать ChatGPT задачу, на которую человек потратил бы десять часов, а он решит ее за минуту. Если у вас кафе, не нужно искать маркетолога – ИИ напишет маркетинговый план. Нет денег на фотографа или на лицензионное ПО – открыл Midjourney, который создаст вам нужную картинку».

Александр Бичков советует изучать инструменты ИИ всем предпринимателям. Фото: Николай Андреев

Александр Бичков считает, что ИИ, скорее всего, придется освоить всем предпринимателям:

«Если мы не будем пользоваться инструментами с искусственным интеллектом, мы не сможем конкурировать с людьми, которые ими пользуются. В данном случае мы говорим про искусственный интеллект, как про инструмент – учитесь им пользоваться.

Если мы говорим про блокчейн – криптовалюты, NFT или что-то подобное – здесь сложно сказать, что когда-нибудь мы все будем этим пользоваться. Криптовалюты все больше регулируются, правительства постоянно снижают риск обмана. А чем ниже риск, тем больше людей будут этим пользоваться. И, в конце концов, придется подстраиваться. Например, если 30% людей будут пользоваться криптовалютными платежами, то маленькому кафе было бы неплохо подключить криптоплатежную систему, чтобы клиент мог платить криптовалютой. В какой-то момент так будет, но еще не сейчас, я думаю».