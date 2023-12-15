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Екатерина Мереминская

15 декабря 2023 в 13:22









Вторая серия кино про «моральный компас» вышла несмешной

Попытки опереться на этические нормы вместо санкций на этот раз ударили по Миядзаки и Антону Долину. Фото: Андрас Кралла

Охота на пропутинских ведьм дошла до кино, на этот раз такой ведьмой объявили эстонского кинопрокатчика, но заодно попало и кинокритику Антону Долину, и даже ударило по украинскому режиссеру. Эстония в этой истории выглядит куда достойнее литовских маккартистов, пишет журналист «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская.

На этой неделе кинотеатры Литвы отказались показывать мультфильм «Мальчик и птица» (или «Мальчик и цапля») Хаяо Миядзаки, отменили посвященные ему лекции кинокритика Антона Долина, а заодно и другую его лекцию о киноитогах года и показ фильма «Бабий Яр. Контекст» украинского режиссера Сергея Лозницы.

Причина – в эстонской организации, прокатчике мультфильма. Как объяснили литовские кинотеатры, компания Artgene OÜ имеет связи с Россией. Свой вывод они, видимо, сделали из того, что бенефициар компании Алексей Бажин переехал в Эстонию в 2022 году из Петербурга и до сих пор числится руководителем российского прокатчика «Иноекино».

Эта история продолжает печальный перечень отмены тех, кого сложно заподозрить в сочувствии путинскому режиму. Так, под горячую руку в Эстонии попали израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков - администрация Национального музея решила не проводить в Тарту их выставку, объявив «русскими». И даже писательница Линор Горалик, которую в мае исключили из программы тартуского литературного фестиваля Prima Vista. Но не по инициативе организаторов, а после требования украинских участниц.

В Литве отменить показы, как пишет Антон Долин, потребовал отвечающий за подбор фильмов Эдвинас Пукшта. При этом Долин считает обвинения Artgene как минимум недоказанными, а отмену других лекций и, тем более, показа фильма украинского режиссера только из претензий к самому Долину, необоснованной.

«Я не покупаю и не продаю фильмы. А зовут меня потому, что я разбираюсь в творчестве Миядзаки. Так при чем тут отмена моей лекции об итогах года? И тем более показа фильма Лозницы? Не хотите показывать Миядзаки – не надо, но зачем стулья-то ломать? Эта простая логика важнее моих заслуг в борьбе с «кровавым режимом». Хоть я и подозреваю, что у меня их чуть больше, чем у кинотеатра Pasaka и конкретного доносчика, инициировавшего всю эту кампанию, – фестивального отборщика из Литвы Edvinas Pukšta», – пишет кинокритик.

Организаторы лекции, которую отменил кинотеатр Pasaka, собираются подавать в суд. Алексей Бажин уже пообещал от лица Artgene любую помощь в «предоставлении суду доказательств того, что вся эта травля не имеет под собой никаких доказательств и даже оснований и идет вразрез с ценностями и механизмами демократического государства». Более того, он также намерен написать организаторам эстонского фестиваля PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival и «требовать отставки Edvinas Pukšta из многочисленного списка программных директоров». «Этот человек профнепригоден», – считает Бажин.

Надо отдать должное. Эстония, приютившая кинопрокатчика из Петербурга, в этой истории выглядит более чем достойно. Литовские кинотеатры, напротив, вызывают вопросы. Фактически, их претензии – к эстонской фирме. Но проверять ее – задача эстонских контролирующих органов. Подозрения Artgene бросают тень и на их работу. Пока что ни у эстонского Налогового департамента, ни у других госорганов вопросов к фирме, зарегистрированной всего полгода назад, нет, несмотря на уставный капитал в 2 евро.

Да, возможно, в Эстонии чуть проще понять, что не надо приравнивать всех россиян к Путину. Все-таки здесь постоянно живут более 80 000 человек с российским гражданством. Это 6% населения. И если все сделано по закону, то само по себе гражданство не должно быть поводом для обвинений в финансировании режима. Во всяком случае, пока не становилось.

В Литве граждан России гораздо меньше – порядка 16 000 человек или 0,6% населения. И отчасти такая бурная реакция может объясняться отсутствием привычки иметь с ними дело.

Глобальная причина – в желании расширить санкции, опираясь на, как принято говорить, «моральный компас». А это зыбкая почва, из которой иногда вырастает истеричная охота на ведьм. И, главное, работает очень выборочно.

Никому в Эстонии, наверное, не нужно напоминать, как этот «моральный компас» указал на мужа премьер-министра Каи Каллас. И, несмотря на то, что с политика такого уровня спрос должен быть явно выше, чем с мегапопулярного и талантливого, но все же только кинокритика Антона Долина, для четы Каллас все прошло довольно безболезненно. Потому что «моральные санкции» бьют не по тем, кто заслужил, а по тем, до кого проще дотянуться.

И главная проблема в том, что такие санкции вредят путинскому режиму еще меньше, чем формализованные. Понятно, что не на деньги Алексея Бажина ведется война против Украины. Точно так же понятно, что ни у кого – ни у глав государств, ни у комиссий по установлению санкций, ни у политологов и экономистов – нет однозначного ответа на то, что ее остановит. Это приводит к растерянности, маккартизму и таким вот нервным реакциям, которые, к сожалению, могут стоить заработка и репутации вполне достойным людям.