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Калле Козе

27 декабря 2023 в 10:29









2023 год на финансовых рынках: появление ИИ – это повод для оптимизма?

Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе. Фото: Liis Treimann

Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе рассказывает, какие ключевые слова оказались характерными для финансовых рынков в 2023 году и какие тенденции, по его мнению, сохранятся в году наступающем.

Несмотря на сильные колебания настроений, 2023 год можно считать годом относительно хороших показателей для рынков. Если еще недавно это можно было сказать только о фондовых рынках, то с начала ноября позитивные новости о возможном снижении процентных ставок поддержали также рынки облигаций и привели к ожидаемому восстановлению. Сегодня и консервативные, и фондовые инвесторы находятся в довольно хорошем положении по году в целом, и мы можем только надеяться, что облигации вернули себе статус полноценного инструмента снижения рисков.