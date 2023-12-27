    Побитый, но не сломленный американскими облигациями

    Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.Фото: Andras Kralla

    Сегодня инвесторы все еще пытаются для себя определить, насколько заряжен позитивным потенциалом для рынков сигнал о снижении процентных ставок. Лично для себя я определил, что на сегодняшний день соотношение риска и доходности все-таки лучше у надежных облигаций, чем акций.

    Ставку на облигации я начал понемногу делать в феврале 2023 года, причем это были как корпоративные, так и гособлигации США. На тот момент мой выбор был обусловлен двумя причинами.

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