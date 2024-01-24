    «Выборы в ЕС окажут решающее влияние на безопасность Эстонии»

    «Эстония имеет семь мест в 705-местном Европейском парламенте. Это означает, что каждый человек, который в июне получит мандат от избирателей, должен суметь сделать так, чтобы в Брюсселе нас увидели и услышали», – пишет советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.Фото: Scanpix, Zuma Press

    Предстоящие выборы в Европарламент имеют решающее значение для безопасности Эстонии, в том числе экономической, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

    Самая важная тема 2024 года – это выборы в Европарламент. Масштабные общеевропейские темы и результаты этих выборов, безусловно, перенесутся в нашу внутреннюю политику, а также повлияют на местную расстановку сил и дебаты в обозримом будущем. Профиль, видение и возможности представителей Эстонии в Европарламенте определят, сможет ли Эстония наравне с украинской темой вынести на обсуждение в Брюсселе и другие важные вопросы.

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