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Лаури Лаатс

31 января 2024 в 6:54









Лаури Лаатс: решение проблем перевозчиков поможет пополнить госбюджет

Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс. Фото: Andras Kralla

Сразу несколько проблем транспортно-логистического сектора нуждаются в незамедлительном решении, пишет депутат Рийгикогу от Центристской партии Лаури Лаатс.

Предприниматели, занятые в сфере транспорта и логистики, довольно критично относятся к нынешней коалиции, и на это у них есть веские причины. Когда приходится работать в условиях международной конкуренции, то ждешь поддержки от своего государства, однако вместо помощи приходят лишь новые счета, так как правительству нужно пополнить государственную казну. На прошедшей 25 января конференции автоперевозчиков был озвучен ряд проблем транспортно-логистического сектора, которые нуждаются в незамедлительном решении.

Во-первых, безработица. На сегодняшний день в Эстонии не хватает свыше двух тысяч водителей грузового транспорта, и это проблема не только наша, а общеевропейского масштаба. Чем больше страна, тем больше нехватка водителей. Сейчас пытаются активно развивать автономный транспорт, однако пока такие автомобили эксплуатируются на закрытых территориях, а не на шоссе. Ситуацию пытаются также решить за счет использования рабочей силы из третьих стран.

Не секрет, что после начала войны работавшие в Эстонии водители из Беларуси лишились разрешения на работу. Однако граждане Беларуси смогли продолжить работать в Литве, более того – эстонские предприятия были вынуждены закупать их услуги через литовские фирмы.

Такая ситуация с кадрами существует не только в транспортном секторе: Центральный союз работодателей Эстонии ранее обращал внимание на данную проблему: миграционный лимит и уровень зарплат не дают возможности достойно конкурировать на международном рынке. В прошлом году в Äripäev был большой материал на эту тему.

Во-вторых, длина автопоездов. Такое впечатление, что Министерство экономики и коммуникаций не хочет решать проблему - пересмотреть максимально допустимую длину автомобилей с прицепом, из-за молчаливого сопротивления министерства не проводится даже общественных дебатов на эту тему. В то же время в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании разрешенная длина автопоезда больше, чем в Эстонии. Длинные автопоезда – более экологичны, так как вмещают больше груза, соответственно, необходимо совершать меньше поездок. Элементарная логика подсказывает, что увеличение длины автопоездов в некоторой степени помогло бы решить и проблему нехватки водителей.

В-третьих, топливо HVO. Многие считают дизельное топливо, а значит, и грузовой автотранспорт, крайне неэкологичным. Однако при этом для законодателя не представляет особой сложности ввести льготы, чтобы способствовать широкому использованию производимого из возобновляемого сырья топлива HVO.

В-четвертых, дороги и инфраструктура. Роль дорожного транспорта в нашей экономике постоянно растет, Эстония является важным транспортным узлом, обеспечивающим сообщение с Финляндией. Конечно, обилие фур на шоссе Таллинн-Пярну может доставлять неудобства водителям легковых автомобилей, но, возможно, их немного успокоит тот факт, что каждый грузовой автомобиль способствует тому, что наша экономика работает. Перестроить основные шоссе в четырех или хотя бы трехполосные – казалось бы, элементарная необходимость, однако, к сожалению, нынешнее правительство решило не проявлять интерес к этому вопросу. Горькая правда заключается в том, что задолженность государства по ремонту дорог превышает 4 миллиарда евро.

Скоро в парламенте начнут обсуждать введение автоналога, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы хоть какая-то часть его поступлений была направлена на строительство и ремонт дорог. Безусловно, необходима и инфраструктура – парковки, пункты приема отходов и, если говорить о будущем, то зарядная инфраструктура для электромобилей.

Транспортно-логистический сектор не ждет от правительства чего-то нереального. Имеющиеся проблемы решаемы, более того их решение в конечном итоге выгодно, поскольку доходы от продаж в сегменте дорожного транспорта составляют порядка 400 – 500 млн евро. Любое изменение в законодательстве, способствующее повышению конкурентоспособности сектора и уменьшению бюрократии - это дополнительный доход для государства в виде поступлений налогов.