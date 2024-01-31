    Лаури Лаатс: решение проблем перевозчиков поможет пополнить госбюджет

    Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс.Фото: Andras Kralla

    Сразу несколько проблем транспортно-логистического сектора нуждаются в незамедлительном решении, пишет депутат Рийгикогу от Центристской партии Лаури Лаатс.

    Предприниматели, занятые в сфере транспорта и логистики, довольно критично относятся к нынешней коалиции, и на это у них есть веские причины. Когда приходится работать в условиях международной конкуренции, то ждешь поддержки от своего государства, однако вместо помощи приходят лишь новые счета, так как правительству нужно пополнить государственную казну. На прошедшей 25 января конференции автоперевозчиков был озвучен ряд проблем транспортно-логистического сектора, которые нуждаются в незамедлительном решении.
    Во-первых, безработица. На сегодняшний день в Эстонии не хватает свыше двух тысяч водителей грузового транспорта, и это проблема не только наша, а общеевропейского масштаба. Чем больше страна, тем больше нехватка водителей. Сейчас пытаются активно развивать автономный транспорт, однако пока такие автомобили эксплуатируются на закрытых территориях, а не на шоссе. Ситуацию пытаются также решить за счет использования рабочей силы из третьих стран.
    Не секрет, что после начала войны работавшие в Эстонии водители из Беларуси лишились разрешения на работу. Однако граждане Беларуси смогли продолжить работать в Литве, более того – эстонские предприятия были вынуждены закупать их услуги через литовские фирмы.
    Такая ситуация с кадрами существует не только в транспортном секторе: Центральный союз работодателей Эстонии ранее обращал внимание на данную проблему: миграционный лимит и уровень зарплат не дают возможности достойно конкурировать на международном рынке. В прошлом году в Äripäev был большой материал на эту тему.
    Во-вторых, длина автопоездов. Такое впечатление, что Министерство экономики и коммуникаций не хочет решать проблему - пересмотреть максимально допустимую длину автомобилей с прицепом, из-за молчаливого сопротивления министерства не проводится даже общественных дебатов на эту тему. В то же время в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании разрешенная длина автопоезда больше, чем в Эстонии. Длинные автопоезда – более экологичны, так как вмещают больше груза, соответственно, необходимо совершать меньше поездок. Элементарная логика подсказывает, что увеличение длины автопоездов в некоторой степени помогло бы решить и проблему нехватки водителей.
    В-третьих, топливо HVO. Многие считают дизельное топливо, а значит, и грузовой автотранспорт, крайне неэкологичным. Однако при этом для законодателя не представляет особой сложности ввести льготы, чтобы способствовать широкому использованию производимого из возобновляемого сырья топлива HVO.
    В-четвертых, дороги и инфраструктура. Роль дорожного транспорта в нашей экономике постоянно растет, Эстония является важным транспортным узлом, обеспечивающим сообщение с Финляндией. Конечно, обилие фур на шоссе Таллинн-Пярну может доставлять неудобства водителям легковых автомобилей, но, возможно, их немного успокоит тот факт, что каждый грузовой автомобиль способствует тому, что наша экономика работает. Перестроить основные шоссе в четырех или хотя бы трехполосные – казалось бы, элементарная необходимость, однако, к сожалению, нынешнее правительство решило не проявлять интерес к этому вопросу. Горькая правда заключается в том, что задолженность государства по ремонту дорог превышает 4 миллиарда евро.
    Скоро в парламенте начнут обсуждать введение автоналога, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы хоть какая-то часть его поступлений была направлена на строительство и ремонт дорог. Безусловно, необходима и инфраструктура – парковки, пункты приема отходов и, если говорить о будущем, то зарядная инфраструктура для электромобилей.
    Транспортно-логистический сектор не ждет от правительства чего-то нереального. Имеющиеся проблемы решаемы, более того их решение в конечном итоге выгодно, поскольку доходы от продаж в сегменте дорожного транспорта составляют порядка 400 – 500 млн евро. Любое изменение в законодательстве, способствующее повышению конкурентоспособности сектора и уменьшению бюрократии - это дополнительный доход для государства в виде поступлений налогов.
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Питомцы - это роскошь: как устроен бизнес ветклиник
Инвестор Тоомас: инвестиция в победителя пока в режиме stand by
«Все очень плохо». Магазины электроники сетуют на низкие продажи, а на авторынке – вечеринка
Эпицентр
Порнобарон: как аристократ Нед де Багго сделал Таллинн столицей подпольной эротики
На рубеже 1930-х Нед де Багго, сколотивший состояние на нелегальной эротике, прославил Таллинн как одну из столиц европейского порно. Кем был скандально известный делец и авантюрист, любимый персонаж газетчиков и объект полицейской охоты всего континента, читайте в историческом очерке ДВ.
На рубеже 1930-х Нед де Багго, сколотивший состояние на нелегальной эротике, прославил Таллинн как одну из столиц европейского порно. Кем был скандально известный делец и авантюрист, любимый персонаж газетчиков и объект полицейской охоты всего континента, читайте в историческом очерке ДВ.
Все большие материалы
Инвестор
Arco Vara повысила прогноз прибыли на 33%
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Intel сделал то, что умеет лучше всего - разочаровывать. А рынок-то иррациональный!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ахти Асманн: необходимо привлекать промышленные инвестиции! Я предлагаю два решения
Сегодня последний момент для того, чтобы в Эстонии возникла экономическая политика, направленная на привлечение промышленных инвестиций, пишет председатель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в ответ на опрос лидеров промышленного сектора.
Сегодня последний момент для того, чтобы в Эстонии возникла экономическая политика, направленная на привлечение промышленных инвестиций, пишет председатель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в ответ на опрос лидеров промышленного сектора.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект