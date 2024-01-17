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Николай Андреев

17 января 2024 в 6:14









Фитнес на границе: крупные компании собираются сократить количество рейсов в Санкт-Петербург

Автобусы Baltic Shuttle и Ecolines на погранпункте в Нарве. Фото: Николай Андреев

В связи с предстоящим закрытием нарвской границы для транспорта автобусные компании вынуждены внести коррективы: за исключением Baltic Shuttle, они планируют сократить количество рейсов в Петербург. ДВ разбирались, как теперь будет выглядеть поездка из Эстонии в Россию и наоборот.

С 1 февраля автомобильный пограничный пункт в Ивангороде закрывается на длительную реконструкцию. Пересекать границу между Эстонией и Россией в этом месте не сможет никакой транспорт, но возможность перейти границу пешком останется. Эстонские автобусные компании намерены сохранить маршрут Таллинн-Санкт-Петербург, продавать на него единый билет, но сам маршрут разбить на две части: Таллинн-Нарва и Ивангород-Петербург. Между Нарвой и Ивангородом пассажирам нужно будет идти пешком.

Следуя в Петербург, в Нарве международные автобусы делают сейчас остановку на Петровской площади – прямо перед эстонским погранпунктом. Между Петровской площадью в Нарве и автобусной станцией в Ивангороде – полтора километра пешком, с крутым спуском и подъемом, из них 900 метров – уже на российской территории, от ивангородского пешеходного погранпункта до автостанции.

Подъехать прямо к российскому пешеходному пункту пропуска в Ивангороде автобусы не могут – здесь слишком тесно, и забирать пассажиров отсюда могут только такси. Кстати, таксисты предлагают людям, пересекающим границу, провезти их те самые 900 метров до автостанции. Но путешественникам стоит быть готовыми к тому, что свободных такси у погранпункта не окажется, и с чемоданами придется преодолеть подъем – скользкий и с небольшой лестницей на самом верху.

Автобусный вокзал в подвешенном состоянии

Пока не до конца ясно, где в Ивангороде с февраля будут останавливаться автобусы, курсирующие на российском отрезке рейса Таллинн-Санкт-Петербург.

Действующей автобусной станции в Ивангороде сейчас нет. Как сообщала местная газета еще в 2021 году, на месте старой автобусной станции появится комплекс из торгового центра и новой автостанции. Последние месяцы стройка выглядит замороженной, территория огорожена строительным забором.

Член правления Lux Express Ингмар Роос сообщил ДВ, что более подробно о том, как будет устроена логистика, компания будет сообщать клиентам со второй половины этой недели – по электронной почте и на сайте luxexpress.eu.

Член правления автобусной компании Baltic Shuttle Игорь Пащук рассказал, что уже получено разрешение высаживать и принимать пассажиров рядом со строящейся автостанцией. «Будет встреча наших российских партнеров с погранслужбой. Они пытаются согласовать остановку где-то поближе», – добавил он.

Идея в том, чтобы организовать автобусную остановку перед магазином дьюти-фри. На достаточно большую парковку магазина можно попасть только через территорию автомобильного погранпункта, который с февраля станет стройплощадкой. Парковка расположена прямо у пешеходного погранпункта, но между ними сейчас забор с колючей проволокой. Идею можно реализовать, если российские пограничники согласятся значительно изменить схему движения, перенести часть ограждений и установить новые.

«Понятно, что для этого российской стороне нужно организовывать какой-то коридор. Будут ли пограничники этим заниматься, не знаю. Но есть такое предложение», – рассказал Игорь Пащук.

Пешеходный погранпункт в Ивангороде продолжит работу, когда автомобильный будет закрыт. Фото: Николай Андреев

Рейсов станет меньше

Сейчас в расписании Lux Express – шесть рейсов Таллинн-Санкт-Петербург в сутки в каждую сторону. С 1 февраля, по словам Рооса, останется три рейса.

У компании Ecolines сейчас в расписании четыре рейса в сутки. Российское представительство компании сообщило петербургскому изданию «Фонтанка», что останется по одному рейсу в каждую сторону.

Автобусная компания Baltic Shuttle планирует сохранить свои три рейса в сутки. После пешего перехода границы пассажиры будут садиться в автобус российского партнера Baltic Shuttle – компании «СКСавто».

На вопрос, как изменится цена билета и время в пути, в Lux Express не стали отвечать. В Baltic Shuttle цены пока не меняются, время в пути, фактически, тоже.

«По расписанию автобус проходит оба пограничных контроля за час. В реальности он сейчас проходит их за два часа. И мы два часа закладываем на прохождение границы пассажирами пешком. То есть время прибытия будет – плюс час к сегодняшнему расписанию», – рассказал Игорь Пащук.

Перед рождеством на границе в Нарве случился настоящий коллапс, электронная очередь для легковых машин задерживалась на двое суток, не считая нескольких часов ожидания уже прямо на границе. Пешеходы мерзли в очереди на улице, как сообщала «Нарвская газета» – на переход границы пешком требовалось шесть часов. Сейчас ситуация вернулась к норме, но стоит иметь в виду, что с пятницы по воскресенье пересечение границы пешком может занимать больше часа.

Многое зависит от Финляндии

«За последние полгода средняя заполняемость линии составила 68%, и за это время на линии Таллинн-Петербург путешествовало много людей с разными гражданствами – всего граждане 126 стран», – сообщил представитель Lux Express Ингар Роос.

Ранее ДВ писал, что после закрытия финско-российской границы количество пассажиров на линии Таллинн-Санкт-Петербург у Lux Express выросло на 48%.

По словам Игоря Пащука, с точки зрения финансов, для Baltic Shuttle новая ситуация будет сложнее, но все зависит от количества пассажиров.

«Если Финляндия откроется, понятно, что через Эстонию будут ездить меньше. Тогда, наверное, будем сокращать маршруты. Пока Финляндия закрыта, мы видим, что спрос есть даже после праздников. Понятно, что жители Нарвы и Ида-Вирумаа не будут пользоваться нашими автобусами, но транзитные пассажиры – мы рассчитываем, что они все-таки останутся».