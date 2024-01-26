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Андрей Деменков

26 января 2024 в 6:18









Левая идея, которую придется принять и правым

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

В последнее время в Эстонии обострилась дискуссия по поводу бесплатного общественного транспорта. Правящая коалиция настаивает, что это непозволительная для страны роскошь, и там, где может, отменяет его. Однако ее действия идут вразрез с глобальным трендом, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

С 22 января в большинстве из одиннадцати уездов, в которых автобусные линии были для жителей бесплатными, вновь возвращается плата за проезд. Далеко не для всех: дети, пенсионеры и некоторые другие группы населения по-прежнему будут освобождены от платы. Государство выгадает на этом всего-то пару миллионов в год, что почти никак не скажется на общих затратах свыше семидесяти миллионов. Так стоило ли огород городить?

Я не особый поклонник левых идей, а некоторые из них и вовсе не люблю. Солидарен с теми, кто полагает, что левые хорошо умеют в основном тратить богатства, которые накапливают правые в период своего правления. Но не могу не признать, что порой они это действительно умеют.

В нашей жизни немало таких благ, которые были введены левыми, однако стали естественными если не для всех, то для подавляющего большинства. Пенсии по старости, бесплатное школьное образование и бесплатная (или страховая) медицина – все это левые идеи, принятые в итоге и сопротивлявшимися поначалу правыми.

Мы прекрасно понимаем, что все «бесплатное» оплачивается из государственного бюджета. В странах, богатых природными ресурсами, его можно наполнить поступлениями от продажи сырья. В иных случаях, в Эстонии в том числе, все оплачивает налогоплательщик. Он должен понимать, за что платит.

Время показало, что обществу нужны пенсии, чтобы пожилым была гарантирована хотя бы минимально обеспеченная старость. Для хорошего старта в жизни крайне важно получить хотя бы базовое образование – и бесплатная государственная школа дает всем детям такую возможность. Мы заинтересованы в том, чтобы по миру не распространялись инфекции, тяжелая болезнь может подкрасться к вам по независящим от вас причинам, а иное лечение бывает очень дорогим – сложившись сообща, такие проблемы проще решать.

Когда-то это не было столь очевидным, как мы полагаем сейчас. Но левым политикам удалось сделать это нормой нашей жизни. Когда их сменяют во власти правые, им не приходит в голову отменять ее.

Мировой тренд

Судя по всему, мы живем в эпоху глобального перехода к бесплатному общественному транспорту. Не только в Эстонии: во Франции, в Польше, в Португалии, США, Канаде… Десятки городов по всему развитому миру отменяют плату за проезд. Люксембург – и вовсе по всей стране! Пусть она и маленькая, сопоставимая по площади с островом Сааремаа. Многие признают, что на решение повлиял опыт Таллинна, который они внимательно изучали.

Приходит понимание, что общественный транспорт превращается в такую же социально важную услугу, как и всеобщее школьное образование или пенсионное обеспечение. У людей высокая потребность в мобильности, а общество заинтересовано, чтобы у всех имелась возможность свободно и быстро перемещаться по городу. Общественный транспорт снижает нужду в личных автомобилях, которые обычно используются крайне нерационально, требуют много места и загрязняют окружающую среду.

Общественный транспорт может быть массовым только при низких ценах на билеты, которые не окупают расходы, если содержать обширную сеть и с высоким уровнем сервиса. Неизбежное введение льгот для самых разных групп населения приводит к тому, что в большинстве случаев плата за проезд приносит лишь треть необходимых доходов, а то и меньше. Поэтому, взвесив все, власти самых разных городов и приходят к выводу, что лучше сделать общественный транспорт для местных жителей совсем бесплатным, извлекая пользу в другом.