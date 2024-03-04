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Райво Варе

4 марта 2024 в 10:08









Блог Райво Варе: Путин поднимает ставки

Райво Варе. Фото: Liis Treimann

Экономические вопросы становятся все более серьезными для каждой стороны в войне, которую развязала Россия, пишет Райво Варе в 33-й записи своего военного блога.

Война в Украине принимает с нашей точки зрения все более негативные обороты. Хотя ЕС с большим трудом принял свой пакет помощи, в США он застрял из-за внутриполитических разногласий.