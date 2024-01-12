    Райво Варе: Западу пора перестать ходить вокруг да около и помочь Украине

    Обозреватель Райво Варе.Фото: Liis Treimann

    Отсрочка помощи и даже начало ее передачи только весной, как это произошло в прошлом году, делает для Украины практически невозможным успех в новом контрнаступлении в этом году, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.

    Кроме оружия, у украинцев, которые героически за нас сражаются, явно мало денег. Западные союзники должны, наконец, прекратить ходить вокруг да около и быстро восстановить поставки необходимой помощи. В противном случае под угрозой окажется в том числе уже достигнутые результаты на фронте, пишет обозреватель Райво Варе в новом выпуске военно-экономического блога.

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