Mнения

Райво Варе

12 января 2024 в 11:18









Райво Варе: Западу пора перестать ходить вокруг да около и помочь Украине

Обозреватель Райво Варе. Фото: Liis Treimann

Отсрочка помощи и даже начало ее передачи только весной, как это произошло в прошлом году, делает для Украины практически невозможным успех в новом контрнаступлении в этом году, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.

Кроме оружия, у украинцев, которые героически за нас сражаются, явно мало денег. Западные союзники должны, наконец, прекратить ходить вокруг да около и быстро восстановить поставки необходимой помощи. В противном случае под угрозой окажется в том числе уже достигнутые результаты на фронте, пишет обозреватель Райво Варе в новом выпуске военно-экономического блога.