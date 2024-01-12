Райво Варе: Западу пора перестать ходить вокруг да около и помочь Украине
Обозреватель Райво Варе.Фото: Liis Treimann
Отсрочка помощи и даже начало ее передачи только весной, как это произошло в прошлом году, делает для Украины практически невозможным успех в новом контрнаступлении в этом году, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.
Кроме оружия, у украинцев, которые героически за нас сражаются, явно мало денег. Западные союзники должны, наконец, прекратить ходить вокруг да около и быстро восстановить поставки необходимой помощи. В противном случае под угрозой окажется в том числе уже достигнутые результаты на фронте, пишет обозреватель Райво Варе в новом выпуске военно-экономического блога.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!