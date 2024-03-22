    «Спрос на металлолом растет – это причинит ущерб экономическому росту стран»

    Тоомас Колламаа. Фото: Личный архив

    По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, неожиданно большой дефицит металлолома в конечном итоге негативно отразится на экономическом росте стран.

    К 2030 году нынешний профицит в 9 миллионов тонн стальных отходов превратится в дефицит в 15 миллионов тонн. Возникает неожиданно большой дефицит металлолома. Такой дефицит напрямую повлияет на доступность стали, что в итоге причинит ущерб экономическому росту стран.

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