Член правления Kuusakoski: никель разочаровывает

Закупочные цены в Kuusakoski за месяц остались прежними или даже частично выросли. В то же время для промышленных металлов нынешний год начался скромно. Макроэкономическая ситуация в Китае остается волатильной, в то время как цены на металлы продолжают испытывать давление со стороны высоких процентных ставок и сильного доллара – и это несмотря на планы по смягчению денежно-кредитной политики, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
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