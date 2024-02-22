    Член правления Kuusakoski: никель разочаровывает

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Закупочные цены в Kuusakoski за месяц остались прежними или даже частично выросли. В то же время для промышленных металлов нынешний год начался скромно. Макроэкономическая ситуация в Китае остается волатильной, в то время как цены на металлы продолжают испытывать давление со стороны высоких процентных ставок и сильного доллара – и это несмотря на планы по смягчению денежно-кредитной политики, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.

    Прогнозируется, что Федеральная резервная система США в мае начнет снижать процентные ставки, что должно поднять цены на промышленные металлы. Если процентные ставки в США останутся высокими в течение более длительного периода времени, это приведет к еще большему укреплению доллара и еще более пессимистичным настроениям среди инвесторов, что, в свою очередь, будет означать падение цен на металлы.

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