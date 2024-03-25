Пенсионер недоволен планом правительства: политики слепо верят в чудеса экономики
Аллан Аан критически разобрал стратегию экономического роста, представленную правительством.Фото: фото из личного архива
Это, конечно, хорошо, что политики строят рабочие планы, ставят цели и мечтают о многом. Вот только чудес не бывает, пишет беспартийный пенсионер Аллан Аан о недавно представленном плане по удвоению экономики Эстонии.
Я прочитал стратегию экономической политики, представленную министром Тийтом Рийсало, и мне кажется, что у чиновников нет особого желания вести экономику страны по пути роста и развития.
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