Пенсионер недоволен планом правительства: политики слепо верят в чудеса экономики

«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию

Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.

Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.