Андрес Вийземанн: есть признаки того, что технологический пузырь лопнет
Основной владелец LHV Group Андрес Вийземанн не осмелился бы вложить все свои активы в технологические компании.Фото: Liis Treimann
Резкий рост стоимости Nvidia и «большой семерки» США отсылает к эпохе предыдущего технологического пузыря, в результате которого тогдашние лидеры потеряли значительную часть своей стоимости, пишет основной владелец LHV Андрес Вийземанн.
«Инвесторам следует уделять больше внимания финансовым результатам компании и думать о том, какие предположения реалистичны, а какие нет», – предупредил он, добавляя, что для инвестора ставка на одну карту не обязательно является выигрышной стратегией. «Нынешний очень оптимистичный настрой инвесторов может быстро перейти в другую крайность», – сказал он, имея в виду ситуацию, если процентные ставки и долговое бремя стран останутся на высоком уровне в течение длительного времени.
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