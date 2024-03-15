    «Очень досадно». Латвия с легкостью сманила к себе крупный завод Кирьянена

    В пятницу Рауль Кирьянен и министр экономики Латвии Викторс Валаинис подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства биоперерабатывающего завода.Фото: Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri (LIAA)

    Власти Латвии, благодаря более ясной политике в экономике и лесном сектре, сумели завоевать доверие компании Fibenol, она построит в стране лесохимический завод стоимостью 700 миллионов долларов.

    «Это очень печальная ситуация, но за ней, наверняка, стоят экономические показатели и серьезный анализ, — говорит Майт Пальтс, генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты, — Если цифры демонстрируют, что ситуация в Эстонии плохая и разумнее делать такие инвестиции в Латвии, то я могу понять эту точку зрения».

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