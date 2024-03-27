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Катрин Рахе

27 марта 2024 в 10:56









Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?

Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.

Нормальная задача любого центрального банка – обеспечить стабильную покупательную способность денег и их циркуляцию. По сути, это означает, что центральный банк – это банк для банков. Целью денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) является поддержание ежегодного роста цен в еврозоне на уровне, близком к 2%. Это нелегкая задача – она решается с помощью «зеркала заднего вида» и прогнозов в марте, июне, сентябре и декабре.