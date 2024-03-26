Подсказка

Дмитрий Фефилов

27 марта 2024 в 4:00









Как процентные ставки влияют на рынок акций и облигаций

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже, как и инвесторы по всему миру, внимательно следят за решением центрального банка США (ФРС) по ставкам. 20 марта 2024 года председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал понять, что они не изменили своего прогноза по снижению ставок на 2024 год, что моментально отразилось на ценах акций, которые начали расти. Фото: Craig Ruttle

С начала пандемии процентные ставки центральных банков оказывали на рынки акций и облигаций более значительное влияние, чем финансовые показатели и перспективы самих компаний. Но на то есть объективные причины, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Процентные ставки, как сегодня уже многие успели понять и даже ощутить на своем кошелке, определяют стоимость заимствования. Если проще – чем выше процентные ставки, тем дороже деньги.

Например, рост процентных ставок привел к увеличению доходности банковских вкладов, которые до этого несколько лет, пока ставки были негативными, не приносили вкладчикам по сути ничего. Даже опытные инвесторы не побрезговали новой возможностью и начали откладывать часть своего портфеля на срочные вклады со ставкой 4-4,5% годовых, так как в данном случае речь шла о безрисковой инвестиции.

С другой стороны, расходы заемщиков за последние годы наоборот увеличились, так как выплаты по кредитам росли вместе со ставкой. И тут инвесторы в недвижимость были более активны, продавая часть объектов или погашая все или часть тела кредитов, так как денежного потока от аренды уже могло не хватать на обслуживание займов.

Все это намекает на то, что в период цикла роста ставок деньги начинают конкурировать с другими инвестиционными активами по доходности. А так как деньги – это, в отличие от остальных инвестиционных инструментов, практически безрисковый инструмент, то они начинают перетягивать на себя одеяло. И это одна из причин, почему акции и облигации плохо реагируют на высокие ставки.

Акции

Увеличение стоимости заимствования сказывается не только на частных лицах. Те же процессы и тем же образом влияют и на бизнес. Но так как предприятия чаще являются заемщиками, чем кредиторами, то эффект растущих ставок здесь еще более заметен и опасен.

Большинство предприятий постоянно находится в фазе роста, развития, модернизации, реструктуризации и т.д. Это живой организм, для которого бездействие означает скорую смерть. Однако для поддержания и развития жизнеспособности бизнеса требуется капитал. Особенно это актуально для молодых предприятий, стартапов, которые на первых порах зачастую не зарабатывают собственной прибыли, однако требуют больших расходов.

Предыдущий цикл низких ставок и начало нового цикла ярко продемонстрировали уязвимость именно сферы стартапов. Достаточно, например, вспомнить активный выход таких предприятий на альтернативную биржу First North. Инвесторы тогда с большой радостью приветствовали любую новую компанию. Однако сегодня, когда деньги стали более ценным ресурсом, энтузиазм инвесторов угас, и приток капитала иссяк, из-за чего многие стартапы находятся на грани вымирания. Hagen Bikes, например, уже ликвидирован.

Но от проблем высоких ставок не застрахованы и крупные компании. Они, в отличие от стартапов, уже проделали путь наверх, который, однако, им тоже чего-то стоил, поэтому они нередко бывают обременены задолженностью. При росте ставок стоимость обслуживания их долга увеличивается, а значит и растет данная статья расходов, оставляя компании меньше денег на развитие и рост. С учетом, что такая картина наблюдается повсеместно, начинает снижаться общий спрос на товары и услуги, что еще больше сказывается на доходах компаний.

Все это непосредственно ведет и к снижению их стоимости. А с учетом, что благодаря росту ставок деньги превращаются в актив с неплохой доходностью и минимальными рисками, акции компаний, доходность которых, наоборот, снизилась и перспективы в целом вызывают вопросы, начинают уступать в борьбе деньгам. Все это ведет к нарастающему пессимизму на рынках, что лишь усугубляет ситуацию.

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Справедливости ради нужно отметить, что причина повышения ставок, как правило, обусловлена ростом инфляции, а значит деньги обесцениваются быстрее. Однако когда я говорю, что деньги становятся привлекательным активом, это вовсе не означает, что речь о деньгах «под подушкой». Во-первых, банковские депозиты позволяют сохранять покупательскую способность денег, а в некоторых случаях даже опережать инфляцию. Во-вторых, в период снижения стоимости активов деньги в портфеле могут оказаться более правильным выбором, так как на них можно покупать дешевеющие активы, но не наоборот.

Долги и облигации

С учетом вышесказанного может сложиться впечатление, что в период роста ставок куда выгоднее давать в долг или покупать облигации. Однако и здесь высокие ставки «наводят порядок».

Цена долга/облигаций начинает быстро снижаться, если на горизонте замаячила вероятность повышения ставок. Зачем класть деньги на банковский депозит, или по сути давать банку деньги в долг, сегодня под небольшой процент, если через пару месяцев банк будет готов предложить уже куда более высокую ставку по вкладам? Соответственно тем, кто все-таки поторопился, может оказаться более выгодным расторгнуть старый договор с банком и даже потерять все накопленные проценты, чтобы вновь положить деньги под уже более высокий процент.

Такая же картина наблюдается и на долговом рынке, только здесь накопленный процент не теряется, что лишь ускоряет процесс принятия решения. Облигации быстро распродаются, так как вскоре на рынке ожидают новых более выгодных предложений. Достаточно вспомнить самое яркое событие прошлого года на Таллиннской бирже – эмиссию облигаций LHV. Банк предложил инвесторам свои десятилетние облигации со ставкой 10,5% годовых. До этого такие же облигации банк успешно эмитировал в 2020 году с купоном в 6%. И если в 2020 и 2021 году старые облигации продавались всегда с премией, – т.е. выше цены номинала, – то уже в 2022 году они стали продаваться со скидкой, которая в 2023 году достигла уже 10%.

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Высокие ставки проводят чистку на рынке

Несмотря на то, что высокие ставки, как правило, ведут к финансовым трудностям и, как результат, не вызывают позитивных эмоций и ассоциаций, тем не менее это, наверное, даже необходимое условие для дальнейшего развития рынка и экономики в целом. С учетом того, что в период роста ставок напрямую или косвенно страдают все компании, ситуация позволяет выявить сильных и слабых игроков.

Когда денег много и они дешевые, любые проблемы решаются легко деньгами. Есть даже термин «компании-зомби», которые существуют лишь благодаря дешевому заемному капиталу. Однако ситуация меняется, когда цена денег растет. Тут-то и выходят наружу эффективность управления, прибыль, рентабельность, задолженность и многое другое, что у полноценной компании всегда должно быть под контролем. В то же время уход слабых игроков позволяет по-настоящему хорошим компаниям еще больше укрепить свои позиции.

Поэтому, с одной стороны, высокие ставки оказывают негативное влияние на рынок в целом, с другой – это подходящее время для поиска хороших и подешевевших на общем фоне активов.

Реальность vs нарратив

Однако это непростая задача – определить, на какой стадии сейчас находится новый цикл ставок. Именно поэтому рынки внимательно отслеживают любые заявления и высказывания представителей центральных банков, которые определяют дальнейшее движение ставок, чтобы наметить потенциальный сценарий развития дальнейших событий.

Глядя из начала 2024 года, можно сделать вывод, что фондовый рынок достиг своего дна в октябре 2022 года, когда траектория ставок шла исключительно вверх. Однако уверенность, что цикл близок к своему пику, начала расти. Банкротство трех региональных банков в США весной 2023 года лишь усилило эти надежды.

Однако во второй половине прошлого года нарратив начал меняться – инфляция продолжала оставаться высокой, и становилось все более очевидным, что ставки будут оставаться высокими, а значит события будут развиваться по другому сценарию. В результате смены старого нарратива в октябре уже 2023 года рынки снова довольно сильно просели.

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Но под конец прошлого года уже центральные банки неоднозначно дали понять, что с ростом ставок они, видимо, закончили, и в 2024 году можно ожидать их снижения. Более того, экономика и бизнес до сих пор продолжали демонстрировать свою устойчивость к высоким процентным ставкам, что все больше вселяло надежду на сценарий «мягкого приземления» – окончания цикла роста ставок, который не привел к кризису.

Сегодня это продолжает оставаться основным сценарием на рынках. К этому нарративу также добавился ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, что и поддерживает сегодня рынки в приподнятом настроении.

Однако, как можно сделать вывод из описания последних двух лет, настроения меняются быстро и непредсказуемо. Ориентироваться на это небезопасно. Однако, пусть сам по себе рост ставок и имеет негативное влияние на большинство портфелей инвесторов, после чистки рынка от слабых игроков сильные становятся только сильнее. И это уже более надежный подход при инвестировании в периоды роста процентных ставок.