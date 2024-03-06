Подсказка

Дмитрий Фефилов

6 марта 2024 в 14:37









Облигации как способ усилить портфель и снизить риски

Облигации – один из тех редких инвестиционных инструментов, который дает инвестору возможность получать два типа доходов – купонный и за счет прироста капитала. Здесь есть прямое сходство с дивидендными акциями, однако в случае с облигациями упор делается на стабильный купонный доход, что значительно снижает риски для инвестора. Фото: Liis Treimann

Когда компания выпускает облигации, она по сути берет деньги в долг, а сама ценная бумага выступает в роли расписки, где указываются все условия данной сделки. И это значительное преимущество, которое акции не дают. Главное – знать и понимать, как трактовать и использовать в свою пользу эти условия, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Найти правильный баланс между риском и доходностью – главная задача для инвестора. Очевидно, что чем больше инвестор рискует, тем более высокую премию он хочет за это получить. Базовые критерии риска – неопределенность и непредсказуемость, и поэтому акции куда более рискованный актив, чем облигации, где важные для инвестора условия заранее определены и прописаны.

Структура облигаций на мировых рынках бывает разнообразной. На балтийской бирже выбор значительно меньше, но тем проще сравнивать и выбирать подходящую бумагу для своего портфеля.

Основные условия по балтийским облигациям как правило сводятся к следующем списку:

- номинальная стоимость, доходность и срок погашения;

- период выплаты купонов/процентов;

- субординированные и не субординированные;

- обеспеченные или нет.

Доходность зависит от цены

Номинальная стоимость – это цена, по которой эмитент обязуется выкупить облигацию обратно в заранее указанный срок. Нужно учесть, что на рынке цена облигации может варьироваться и быть как выше, так и ниже номинала. Поэтому важно делать разницу между номинальной и рыночной ценой, так как это также влияет на доходность. По этой причине существует два типа доходности по облигациям: текущая (current yield) и до погашения (yield to maturity).

Например, если вы купили на балтийской бирже облигацию с доходностью в 12% годовых с номинальной стоимостью в 100 евро со скидкой, скажем, за 90 евро, то текущая стоимость этой бумаги будет уже 13,3% годовых. Дело в том, что указанная годовая доходность облигации, в данном случае 12%, сохраняется до погашения бумаги. А значит она будет приносит владельцу 12 евро в год вне зависимости от рыночной цены облигации. Соответственно, заплатив за нее 90 евро и получив через год все те же 12 евро, доходность увеличивается.

Название «купон» сохранилось с тех времен, когда ценные бумаги были на бумажных носителях, и у владельцев облигаций были на руках реальные купоны, которые они должны были вырезать и идти в банк, чтобы там их обналичить. Сегодня ценные бумаги хранятся в депозитариях в электронном виде, и все выплаты происходят автоматически.

Период погашения может влиять на доходность

Но в этом случае нужно учесть еще один интересный момент и второй тип доходности yield to maturity.

Если вы держите такую облигацию до погашения, то в этом случае у вас дополнительно образуется доход в 10 евро из-за разницы номинальной стоимости, по которой эмитент обязан ее выкупить, и рыночной, по которой вы купили эту облигацию. И чем ближе срок погашения, тем быстрее вы реализуете эту прибыль, а значит тем выше будет доходность этой бумаги до ее погашения. Например, в нашем случае, если бумага будет погашена через год, то ее общая доходность за этот год составит 24,4%, если же бумага будет погашена через десять лет, то в этом случае yield to maturity будет 13,9%, так как дополнительная прибыль в 10 евро будет как бы размазана на более длительный период.

К примеру, сегодня на Таллиннской бирже продаются облигации LHV банка по 120% от номинальной стоимости, которая составляет 1000 евро. Ее годовая доходность – 10,5%, а срок погашения наступает через 9,5 лет. Таким образом, ее текущая доходность составляет 8,8%, а yield to maturity – 7,4%.

Но тут важно учесть момент, что банки часто оставляют за собой право погасить облигацию уже спустя пять лет после ее выпуска. Почему так происходит, подробнее можно прочитать здесь

Если LHV поступит так и в этот раз, то yield to maturity данной облигации будет уже 4,9%. Разница возникает из-за того, что инвестор сегодня платит 1200 евро за бумагу номинальной стоимостью в 1000. Значит при ее погашении он потеряет 200 евро, которые и сократят общую доходность бумаги. И чем раньше наступает срок погашения, тем на более короткий период этот минус будет размазываться, быстрее сокращая общую доходность.

Поэтому в проспекте, который эмитент всегда публикует до начала эмиссии облигаций, важно выяснить, когда и при каких условиях бумага может быть выкуплена или погашена раньше срока. Такие облигации также называют отзывными или callable.

В начале 2021 года на Таллиннской бирже продавались облигации Inbank с купоном 7% годовых со сроком погашения в сентябре 2026 года. Рыночная цена была на 6% выше номинальной. В итоге банк погасил бумагу раньше срока на пять лет, и те, кто их тогда покупал, оказались в минусе.

Еще одно преимущество облигаций

Частота выплат купонов не является столь принципиально важной для инвестора, так как еще одно преимущество облигаций – процент накапливается и рассчитывается на ежедневной основе. То есть, вне зависимости от того, когда вы решите продать облигацию, к цене продажи будет добавлен накопившийся процент за каждый день.

Например, если вы купили облигацию с номинальной стоимостью за 100 евро с годовой доходностью в 12%, то через месяц, продавая бумагу на рынке, покупатель помимо цены самой облигации заплатит вам и накопившийся 1% дохода (точный процент зависит от количества дней).

Это выгодно отличает облигации от дивидендных акций, где существует конкретный день, ex-date, когда бумага начинает продаваться уже без дивидендов. Такую акцию можно купить за день до наступления ex-date и продать ее уже на следующий, однако все равно вы получите дивиденды. По этой причине в ex-date цена акции как правило падает на размер дивидендов.

С облигациями история другая – сколько вы ее продержали, столько у вас процентов и накопилось. Поэтому существует два показателя цены облигации на рынке – чистая (clean) и грязная (dirty). В первом случае речь идет о рыночной стоимости самой облигации, по которой ее в данный момент продают, во втором – к цене бумаги добавляется набежавший процент, который покупатель также должен будет уплатить.

И тем не менее, чем чаще эмитент выплачивает купоны, тем выше ликвидность вашего портфеля. И сам факт более частных поступлений на счет психологически тоже приятней.

На балтийской бирже эмитенты выплачивают накопившиеся проценты как правило ежемесячно, поквартально или же раз в полгода.

Риски тоже есть

Но, несомненно, облигации, как и любые другие ценные бумаги, имеют риски. Правда и здесь, в отличие от, например, акций, у инвестора больше гарантий.

Субординированные и несубординированные бумаги также называют подчиненными или неподчиненными, или же младшими и старшими. Здесь речь идет о правах инвестора на получение своих денег в случае возникновения у эмитента трудностей с их погашением. Если речь идет о подчиненных, младших бумагах, это означает, что сначала будут удовлетворены требования владельцев старших или несубординированных бумаг, и уже после этого, если останутся средства, будут удовлетворяться требования младших облигаций.

Однако последние в очереди на возврат все равно находятся акционеры, то есть владельцы акций эмитента. Поэтому у держателей долга всегда больше шансов вернуть все или часть своих денег, в случае, например, банкротства компании.

Но есть и другие формы защиты. Например, если облигация была обеспеченной, то значит, что у нее есть конкретный залог, который в случае проблем у эмитента и будет реализован исключительно в пользу держателей этой бумаги. Если же облигация не обеспечена, то инвестору остается полагаться на то, что денег от продажи общих активов компании хватит на то, чтобы он смог вернуть хотя бы часть своих денег.

Разумеется, это все скорее технические характеристики облигации, которые помогают инвестору рассчитывать будущую доходность, денежный поток и определенные риски бумаги. Однако никто не отменял оценку финансового положения, управления, сферы деятельности и других характеристик эмитента, от которых зависит, насколько он в состоянии выполнять свои обязательства по своим облигациям.

Более того, на поведение облигаций влияют и различные внешние факторы, такие как мировая и местная экономика, инфляция и процентные ставки, ожидания и тренды рынка.

Однако с уверенностью можно сказать, что облигации в целом – более защищенный инструмент, чем, например, акции. Но это отражается и на их доходности – если акции могут принести своему владельцу неограниченную прибыль, то облигации имеют более четкие границы. Но что объединяет эти два инструмента – потерять все можно как в одном, так и в другом случае.