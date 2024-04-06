Пеэтер Таммисту: Я бы уже прекратил создавать химеры

Пеэтер Таммисту. Фото: Личный архив

Давайте не будем создавать больше мусорных рабочих мест, то есть перестанем говорить о квоте на иностранную рабочую силу и сосредоточимся на росте производительности труда, пишет экономический аналитик Пеэтер Таммисту в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

У нас кризис на рынке труда. Рабочих рук не хватает. Почему? Решение? Повысить квоту на трудовых мигрантов? В четыре раза? В десять? Хм, в пустыне недостаточно воды, чтобы построить завод по производству газировки. Воду надо подвести. В пустыню? Постоянно? Бред, похожий на древнегреческое заблуждение: «У собаки четыре ноги, у этого животного четыре ноги, следовательно, это собака». Но это химера.

Труд является одним из ресурсов, и если его недостаточно (как воды в пустыне), определенные виды деятельности невозможно осуществить. Необходимо найти подходящую экономическую структуру, модель, технологию, а не жаловаться на нехватку воды в пустыне. Вы должны думать, как успешный австралийский фермер в засушливой зоне: «В этой стране нельзя заниматься сельским хозяйством. Просто здесь нельзя заниматься фермерством так, как раньше» (Марк Стевенсон «Путешествие оптимиста в будущее» ). Если рабочей силы не хватает, этот бизнес невозможно вести.

Какую проблему мы решаем с помощью квот? Нехватка рабочей силы? Какого рода? Стареющее население? Пенсии? Производительность? Или лень? Более того, опасность таится на периферии интеллектуальной лени и демографии, которую писатель Камю назвал «великой заменой» в европейском контексте.

Конечно, есть проблема, если не хватает рабочих рук, но это, наверное, вопрос нехватки творческих работников, а не вопрос рук, а, скорее, вопрос неправильной экономической структуры и производительности. Хотя с трибун говорят о головах, на самом деле квотируются руки.

Почему у нас достаточно ресурсов?

Начнем с самого начала. Озан Варол ( «Думай как ученый-ракетчик» ) описал эволюцию полярного посадочного модуля Марса. «Нас волновал очевидный вопрос: «Как нам спроектировать лучший трехногий посадочный модуль?» По мнению Адлера, нашей проблемой был не посадочный модуль. Это была гравитация. Да, (воздушные) подушки были в зачаточном состоянии. Да, они были чертовски уродливы. Но они сработали».

Мы с вами должны спросить: какая экономическая структура нам нужна для роста процветания и производительности? Для чего у нас достаточно ресурсов?

Далее. Помогают ли квоты нам процветать или наоборот? В книге Гайи Винс «Век кочевников» показано, что миграция людей с низкой рабочей квалификацией приводит к замедлению механизации/автоматизации. «Легкодоступная дешевая рабочая сила делает трудосберегающие компании менее привлекательными для менеджеров (…). Однако если мигрантов депортируют или не пускают в страну, многие компании, использующие труд мигрантов, будут механизировать и специализироваться на нетрудоемком производстве».

Например, отказ от использования сборщиков томатов в Калифорнии в 1964 году за два года превратил сбор томатов из ручного в полностью механизированный. Просто, никаких проблем с рабочей силой.

Давайте не будем допускать логических ошибок

Прошлогодний энтузиазм по поводу того, что от 30 000 до 60 000 беженцев станет решением проблемы сокращения численности населения, является типичным логическим заблуждением. Это не решение проблемы народонаселения или рабочей силы, это трагедия.

Тило Саррацин («Принятие желаемого за действительное») утверждает: «Благосостояние общества также выражается в производстве товаров и услуг на душу населения. Таким образом, уровень благосостояния вообще не зависит от численности населения и количества работающих». Повышает ли иммиграция благосостояние общества? «Это происходит только тогда, когда ценность, созданная иммигрантом, превышает то, что он, члены его семьи и его дети обходятся обществу».

В конце концов, элементарно: стремимся мы к Мексике или Калифорнии, мы повышаем производительность или упрощаем набор персонала?

С другой стороны, имеет ли вообще смысл развитие, если мусорные рабочие места сводят на нет эффективность? Кейнс предсказал в начале XX века, что к концу его, благодаря развитию техники, рабочая неделя составит 15 часов, что будет достаточно для производства всего необходимого, но он не мог принять во внимание невероятное количество бессмысленной и бесполезной работы.

Дэвид Гребер («Бредовая работа») спросил случайно выбранных людей, считают ли они, что их работа принесет какую-либо значительную пользу обществу. Около 37% ответили однозначно нет, 13% не смогли ответить.

Администрации создают все больше бессмысленных мусорных рабочих мест параллельно с новыми запретами во все возрастающих темпах. Это не может быть целью человека – запрещаю, следовательно существую? Или можешь?

Важен рост производительности, вот с чем мы имеем дело, а не с квотами. Квоты и примитивный рекрутинговый интерес означают, что мы воспроизводим неэффективную модель использования рабочей силы (мусорные рабочие места) и неэффективную экономическую структуру – химеру.