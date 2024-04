Mнения

Алексей Шишкин

5 апреля 2024 в 11:28









Алексей Шишкин: время белых перчаток ушло, поздно бояться военных заводов в Эстонии

Журналист ДВ Алексей Шишкин Фото: Лийс Трейман

Эстонии нужны оборонные инвестиции, уверен журналист ДВ Алексей Шишкин. Но это значит, что мы должны быть готовы увидеть себя за столом переговоров с людьми, которых в противном случае едва ли пустили в свою гостиную.

На этой неделе одна из ярких тем на страницах ДВ и Äripäev – перспективный пуск в Эстонии целого кластера военных заводов , начиная от производства патронов и заканчивая пехотным снаряжением. Взяться за дело планирует новая компания Estonian Ammunition Plant OÜ Эвена Тудеберга и группа из приглашенных им международных военных специалистов и иностранных инвесторов. Самая колоритная фигура среди них – Эрик Дин Принс, основатель печально известной частной военной компании Blackwater и видный сторонник Дональда Трампа.

В случае с ЧВК Blackwater (ныне работает под брендом Academi) эпитет «скандальная» звучит вполне уместно. Самым ярким примером недоброй репутации фирмы стала так называемая «Резня на площади Нисур» 17 сентября 2007 года, происшествие, по итогам расследования которого сотрудники Blackwater были признаны виновными в убийстве 17 иракских мирных жителей. И это далеко не единственный случай, когда сотрудников ЧВК был повод заподозрить в избыточном насилии и даже причастности к военным преступлениям. Одним словом, инвестировать в эстонскую промышленность решили люди с не самыми чистыми руками.

Об этом стоит знать – и я полностью поддерживаю и одобряю усилия коллег, рассказывающих о бэкграунде Estonian Ammunition Plant OÜ. Также я могу понять возмущение, которое вызывает появление в стране производственных партнеров с как минимум подмоченной репутацией. Что-то похожее мы уже переживали в 2023 году, когда контрольный пакет акций Milrem Robotics приобрел инвестор из ОАЭ, страны, часто критикуемой за своеобразное понимание прав человека. И тогда, и сейчас приглашение инвесторов с неоднозначной репутацией в местный военный сектор вызывало, как минимум, некоторые моральные сомнения. Хотя решения в частном секторе всегда остаются за самими предпринимателями – общественное мнение тоже играет роль.

И вот тут я вынужден на время притушить свою лево-либеральную горячность. Слишком уж непростой стала ситуация с безопасностью в Европе. Последние два года показали, каким может быть полномасштабное российское вторжение в соседнюю страну. Они продемонстрировали, что московский империализм – однозначно жив, а помощь даже преданных союзников – не всегда приходит вовремя. Все это толкает нас к необходимости крупных вложений в собственный оборонный сектор. Бизнес это, кажется, уже осознал – список международных и местных предпринимателей, заинтересованных в отрасли, выглядит внушительно

Нам стоит быть готовыми к неприятным ситуативным союзам и гибкости – кроме самого очевидного положения «морального компаса», осуждающего торговлю с Россией сейчас, есть и другие проблемные ракурсы. И послезавтра, чтобы сохранить свой образ жизни и независимость, Эстонии, возможно, придется садиться за стол переговоров со все новыми личностями, которых мы едва ли хотели видеть на пороге собственной гостиной.

Приходит на ум недоброй памяти 1941 год – тогда соседней Финляндии, ориентировавшейся в политике на Великобританию и США, пришлось заручаться поддержкой худшего из зол – Третьего Рейха, под угрозой утраты независимости со стороны СССР. А после 1944-го той же Суоми пришлось уже идти на болезненные уступки самим Советам, и снова для сохранения себя, даже вопреки морали и идеологии. Хочется верить, что нынешняя Эстония не будет поставлена перед столь жутким выбором. Но для этого нужны мощности, ресурсы и союзники, пусть иногда и ситуативные.

Сама страна просто не сможет оплатить собственную безопасность, не надорвавшись.

Объяснять, а не приказывать

Еще один аспект, который кажется мне важным на фоне роста оборонных инвестиций – коммуникация. Весьма острая реакция части эстонского общества на расширение полигона Нурсипалу в 2022-2023 годах, а затем и на создание под эгидой Центра оборонных инвестиций нового военно-промышленного парка показывает, что серьезность ситуации пока еще дошла до нас не в полной мере. Заря «Эры милосердия» опять обманула, мы возвращаемся к реалиям Холодной войны, правда, теперь по обратную сторону железного занавеса.

Принять то, что «лишь бы не было войны» из абстрактной моральной установки превратилось в экономическое требование, толкающее на контринтуитивные меры – прямые и косвенные оборонные налоги, развертывание войск, строительство укреплений и военных заводов, очень непросто. И даже если на уровне обобщений это удается, нужно еще преодолеть принцип not in my backyard – смириться, что именно твой хутор уйдет под полигон, именно твоя волость станет «пороховой бочкой», совсем нелегко. И тут требуется мягкая, уверенная, а главное последовательная и не терпящая высокомерия коммуникация со стороны властей.

Разговаривать лозунгами и императивами – просто, особенно, если на твоем гербе гордая белка, а за круглым столом в высоком замке уверенное большинство. Вдумчиво объяснять, почему время мечтаний об идиллических полянках с феями (но, хочется верить, не единорогами) прошло, а наступил очередной «век железный», переубеждать и стимулировать людей к совместному действию – куда трудней.

Чтобы было масло, нам нужны пушки

Ну и финальный печальный аккорд – кажется, даже если бы Россия не угрожала непосредственно Эстонии, особенного выбора принимать или не принимать деньги от инвесторов в «оборонку» у нас бы не было. Просто потому, что других международных инвестиций на горизонте не видно. Падение в обрабатывающей промышленности, неясные перспективы сланцевой отрасли на фоне зеленого поворота, стагнация в ИТ. И даже местных инвесторов мы ухитряемся упускать, как показала недавняя обидная история с новым лесохимическим заводом Рауля Кирьянена, который решено было строить вместо Эстонии в Латвии.

Чтобы привлечь в небезопасную местность на краю Европы крупные вложения, это должен быть смелый, нередко неоднозначный капитал. И военный сектор тут – самый очевидный вариант. Он создает рабочие места, и даже русскоязычные пролетарии из Ида-Вирумаа, как показал опыт Fortaco, отнюдь не возражают участвовать в производственных цепочках армий НАТО. Похоже, нам придется на время снова начать клепать пушки, чтобы у Эстонии были деньги на хлеб с маслом.

Опытные скептики могут напомнить, какими трудностями в свое время обернулись 30 лет назад для постсоветских стран попытки конверсии разветвленной военной отрасли на гражданский лад. На это я отвечу двояко – во-первых, слава богу, что есть рыночная, а не плановая экономика, она сама по себе в нужный момент облегчит обратный переход. А во-вторых, и тут я хотел бы ошибаться, думаю, мы сейчас лишь в начале периода гонки вооружений в Европе.