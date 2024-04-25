    Райво Хейн: социалисты всегда врут, но желаю мэру Таллинна быть открытым к инновациям!

    Инвестор Райво Хейн.Фото: Лийз Трейманн

    Если, наконец, прислушаться к горожанам, предпринимателям и экспертам, то из Таллинна можно сделать современный и пригодный для жизни город - не чета прежнему византийскому стилю, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн.

    В основе всего должна быть честная и прозрачная мэрия. Крайне важно искоренить коррупцию, укоренившуюся в управлении городом за последние двадцать лет. Эдгар Сависаар мертв, но дело его в городском управлении живет. Потребуются годы, прежде чем удастся разгрести эти авгиевы конюшни.

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