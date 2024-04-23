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dv.ee

23 апреля 2024 в 12:27









Власти Таллинна намерены выплатить свыше 200 000 евро своим предшественникам

Михаил Кылварт получит 24 678,21 евро компенсации. Фото: Liis Treimann

Новая городская управа Таллинна намерена выплатить компенсации бывшим членам мэрии и экс-районным старейшинам на общую сумму свыше 200 000 евро, пишет rus.err.ee.

Согласно проекту распоряжения, которое городская управа планирует обсудить на заседании в среду, бывшему мэру Таллинна Михаилу Кылварту, а также его экс-заместителям Бетине Бешкиной, Владимиру Свету, Тийту Терику и Йоозепу Вимму будут выплачены компенсации в размере трех зарплат в связи с прекращением их должностных полномочий.

Кылварт получит 24 678,21 евро, бывшие вице-мэры – по 23 267,10 евро.

Также денежные компенсации в размере трех окладов предлагается выплатить бывшим районным старейшинам, оставшимся без работы из-за смены власти в Таллинне. Олег Сильянов (Хааберсти), Моника Хауканымм (Кесклинн), Юлианна Юрченко (Ласнамяэ) и Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн) получат по 19 105,86 евро, Яанус Рийбе (Кристийне) – 17 741,16 евро.