    Власти Таллинна намерены выплатить свыше 200 000 евро своим предшественникам

    Михаил Кылварт получит 24 678,21 евро компенсации.Фото: Liis Treimann

    Новая городская управа Таллинна намерена выплатить компенсации бывшим членам мэрии и экс-районным старейшинам на общую сумму свыше 200 000 евро, пишет rus.err.ee.

    Согласно проекту распоряжения, которое городская управа планирует обсудить на заседании в среду, бывшему мэру Таллинна Михаилу Кылварту, а также его экс-заместителям Бетине Бешкиной, Владимиру Свету, Тийту Терику и Йоозепу Вимму будут выплачены компенсации в размере трех зарплат в связи с прекращением их должностных полномочий.
    Кылварт получит 24 678,21 евро, бывшие вице-мэры – по 23 267,10 евро.
    Также денежные компенсации в размере трех окладов предлагается выплатить бывшим районным старейшинам, оставшимся без работы из-за смены власти в Таллинне. Олег Сильянов (Хааберсти), Моника Хауканымм (Кесклинн), Юлианна Юрченко (Ласнамяэ) и Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн) получат по 19 105,86 евро, Яанус Рийбе (Кристийне) – 17 741,16 евро.

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