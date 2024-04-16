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Пилле Иваск

16 апреля 2024 в 12:55









Таллинн расторг договор об аренде с российским посольством: жилье предлагалось по очень низкой цене

Посольство России в Таллинне. Фото: Raul Mee

В марте город Таллинн расторг договор аренды, заключенный с посольством России. Согласно договору, посольство платило всего 4,67 евро в месяц за квартиру площадью 73 квадратных метра в центре Таллинна.

Если посмотреть объявления о недвижимости, то видно, что рыночные цены гораздо выше: за квартиру в том же доме и почти такой же площади просят 750 евро в месяц. В этом же доме продается квартира площадью 58 квадратных метров примерно за 250 000 евро.