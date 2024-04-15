Идея ускорить процесс детального планирования возникла ещё тогда, когда социал-демократы и Центристская партия несколько лет назад создали новую коалицию, признал директор застройщика Metro Capital Айн Кивисаар. «Хотелось бы надеяться, что теперь этому дадут ход, чтобы действительно так и произошло», – сказал Кивисаар. Фото: Andras Kralla

Äripäev и предприниматели: что обещает новая городская власть и что необходимо

В коалиционном соглашении Таллинна можно найти пункты, которые могут дать работу строителям инфраструктуры и девелоперам, упростить бюрократические сложности и привлечь больше туристов.

Äripäev проанализировал наиболее выдающиеся обещания коалиционного договора и попросил специалистов прокомментировать их: речь шла о недвижимости и строительстве, главной улице, реновации, туризме и даже о запрете рекламы на трамваях.