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Эрик Лаур

23 июня 2024 в 8:26









Эрик Лаур: какой может быть доходность народной облигации?

Брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.

Судя по примеру других балтийских стран, сложно точно сказать, какой будет доходность эстонской государственной облигации. Однако они дают подсказку и указывают на один важный фактор, пишет брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.

В настоящее время у Эстонии есть пять активных облигаций, из которых три торгуются на международном рынке и две не котируются. Ожидается, что будущие гособлигации будут котироваться на Таллиннской бирже, чтобы они были доступны розничным инвесторам. Какой может быть их доходность, если исходить из опыта латвийских и литовских облигаций, котирующихся на эстонской и балтийской бирже?