Стало известно, во что инвестируют депутаты: какие акции предпочитают народные избранники?

PRFoods теряет прибыль: клиенты больше не могут покупать столько рыбы

Рыбоперерабатывающая компания PRFoods, котируемая на Таллиннской бирже, объявила результаты последнего квартала, в которых прибыль сократилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Рыбоперерабатывающая компания PRFoods, котируемая на Таллиннской бирже, объявила результаты последнего квартала, в которых прибыль сократилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.