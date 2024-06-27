    Пирет Потисепп: о возрастной дискриминации прямо и начистоту

    «В своей работе я общаюсь со множеством руководителей по персоналу компаний. Часто (до сих пор) я слышу от них обратную связь: кажется, что руководители думают, что у нас есть шкаф, из которого можно бесконечно доставать новых людей», — пишет Пирет Потисепп.Фото: Личный архив

    С рынка труда уходит больше людей, чем приходит. Но почему же не во всех компаниях разрешают всем, кто мог бы внести свой вклад, делать это в полной мере? – спрашивает директор по услугам Торгово-промышленной палаты Пирет Потисепп.

    «У нас в компании есть правило: людей старше директора на работу не берут». Когда я услышала эту фразу, я была поражена. Неужели такое заявление мог сделать руководитель крупной по эстонским меркам компании?

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