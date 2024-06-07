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dv.ee

7 июня 2024 в 9:42









Осенью вступит в силу система страхования пациентов: получить компенсацию в случае ущерба станет проще

Создаваемая система страхования упростит получение компенсации в случае ущерба. Фото: Shutterstock

Во вторник Рийгикогу одобрил поправку к закону, согласно которой система страхования пациентов вступит в силу с 1 ноября этого года.

Согласно закону, все поставщики медицинских услуг обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней, то есть до 1 декабря 2024 года.