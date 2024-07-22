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Март Вырклаэв

22 июля 2024 в 12:25









Март Вырклаэв: куда я дел миллиард, или 463 дня на посту министра финансов

Уходящий с поста министра финансов Март Вырклаэв передает портфель Юргену Лиги с тяжелым сердцем. Фото: Андрас Кралла

Действующее правительство нашло, где сэкономить около миллиарда, пишет уходящий министр финансов Март Вырклаэв. Но несмотря на уже сделанное, опытному преемнику он передаст портфель с нелегким сердцем.

Эстония на этой неделе получит лучшего из возможных министров финансов. Желаю Юргену сил и успеха!

Нельзя сказать, что я передаю портфель ему с легким сердцем. Слишком много предстоит еще сложных, болезненных и иногда кажущихся невозможными решений. С другой стороны, уже сделаны многие важные шаги, в некоторых местах заново проложены маршруты, которые, казалось, давно заросли сорняками.

Äripäev писал в редакционной статье: «Проблемой периода Марта Вырклаэва на посту министра стало бесконечное обсуждение наведения порядка в государственных финансах и необходимости значительных сокращений, тогда как действия и результаты, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Таким образом, Юрген Лиги вновь займет пост министра в ситуации, когда необходимо еще определить, как сократить расходы или увеличить доходы на почти миллиард евро».

Как я уже неоднократно говорил, сложнее всего не выделить деньги, а забрать их. За 463 дня на посту министра финансов мы приняли в правительстве решения по экономии на сумму более 1 миллиарда евро на четыре года вперед. Более конкретно: прошлым летом все министерства приняли решения о сокращении расходов на 367 миллионов евро, еще при прошлом правительстве было решено уменьшить расходы государства на детские пособия на сумму 480 миллионов евро, а в текущем году, до лета, был принят негативный дополнительный бюджет с сокращением расходов на 213 миллионов евро на 2024 год и последующие годы.

Без счета рабочих часов и бессонных ночей

Да, повышение налогов также является «забором денег», но это никогда не было моим приоритетом номер один на посту, наряду с этим и, к сожалению, менее заметно велась еще более интенсивная работа по экономии. В результате налоговых изменений и экономии мы увеличили наши оборонные расходы на следующие годы более чем на 3% от ВВП, что означает, что на государственную оборону было направлено более 1,1 миллиарда евро дополнительных средств на следующие четыре года. В то же время мы улучшили состояние бюджета на 2024 год, то есть сократили разрыв между расходами и доходами на 500 миллионов евро.

Это означает, что мы вывели бюджет на устойчивую траекторию и обеспечили, чтобы дефицит бюджета оставался ниже 3% от ВВП, что соответствует бюджетным правилам Эстонии и Европы. Ни один цент из этого миллиарда не достался нам легко, за каждым из них стоит работа: обдумывание, обсуждение, убеждение, принятие решений, обоснование. Иногда отступление, очередные переговоры, а затем снова поиск, обсуждение и убеждение. Без счета рабочих часов и бессонных ночей, потому что помимо уже принятых конкретных мер по экономии на сумму 1 миллиард евро, необходимо было выполнить дополнительные меры экономии, согласованные в бюджетной стратегии государства на 2024-2027 годы.

Задача, которую мы себе поставили, была довольно амбициозной: сократить расходы на 150 миллионов евро в 2025 году, на 200 миллионов в 2026 году и на 275 миллионов в 2027 году. Обязанность сэкономить или получить дополнительные доходы в размере 150 миллионов евро, запланированных на 2025 год, лежала на Министерстве финансов, Министерстве социальных дел и Министерстве экономики и коммуникаций. Могу подтвердить, что большая часть расчетов Министерства финансов уже выполнена.

Я рад, что в новом коалиционном соглашении необходимая экономия в тех же масштабах распределена на следующие годы, и могу подтвердить, что разработанная и испытанная методология пересмотра бюджета и нулевого бюджета уже является хорошим инструментом для продуманного выполнения этих целей. Хотя сокращения по своей сути также не что иное, как решения, которые в конечном итоге влияют на кошелек человека или семьи, доступ к услугам, удобство взаимодействий с государством или общее удовлетворение жизнью, я верю, что они были справедливыми и необходимыми. Я искренне благодарен всем людям в Министерстве финансов и правительстве, с которыми мы вместе выполняли эту работу.

Ссылки на конкретные решения Марта Вырклаэва (на эстонском языке):