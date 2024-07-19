    Новыми министрами от реформистов станут Юрген Лиги, Йоко Алендер и Эркки Келдо

    Юрген Лиги. Фото: Raul Mee

    Партия реформ определилась с кандидатами на пост министров в новом правительстве: Юрген Лиги станет министром финансов, Йоко Алендер – министром климата, а пост министра экономики получит Эркки Келдо.

    Министр обороны Ханно Певкур, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Хейди Пурга продолжат занимать свои посты. Поскольку Партия реформ получила портфель министра экономики, который раньше принадлежал Eesti 200, реформисты отдали партнеру по коалиции должность министра юстиции, передает rus.err.ee.
    Своих постов у реформистов в правительстве лишились министр юстиции Мадис Тимпсон и министр финансов Март Вырклаэв.
    «Если посмотреть, кто новый министр финансов, то это лучший возможный выбор. Если кто-то и может продолжить наводить порядок в государственных финансах, то это определенно он. Я не против того, чтобы продолжить работу в Рийгикогу в несколько неторопливом темпе», – сказал Вырклаэв.

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