Деловые ведомости
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  • 20.09.24, 16:16

Делов-то: у жителей Эстонии будет работа. Пенсионеры – «священная корова»? Единорог с ракетами

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают снижение ФРС базовой ставки, бюджетную политику Эстонии, релокацию генералов в частный сектор и новое обострение на Ближнем Востоке.
Делов-то: у жителей Эстонии будет работа. Пенсионеры – «священная корова»? Единорог с ракетами
  • Делов-то: у жителей Эстонии будет работа. Пенсионеры – «священная корова»? Единорог с ракетами
В студии – биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов, журналист Ярослав Тавгень, а за микрофоном – Алексей Шишкин.
В выпуске:
ФРС США снижает базовую ставку. Какое влияние это окажет на глобальную экономику и Европу? Что нас ждет дальше в мировой монетарной политике?
Налог на прибыль компаний в Эстонии. Почему правительство вернулось к этому варианту, несмотря на критику со стороны бизнеса? Будет ли налог временным или постоянным?
Бюджет 2025 года. Ожидания и вызовы перед премьер-министром Кристеном Михалом и правительством Эстонии. Насколько реалистичны амбициозные бюджетные планы?
«Зеленый переход» и судостроение. Что означает для экономики страны план по переоборудованию судов за счет продажи квот на выбросы парниковых газов? Мнение главы BLRT Grupp Федора Бермана.
Оборонный сектор Эстонии. Бывшие руководители оборонного сектора создают частную компанию Frankenburg Technologies. Потенциал нового игрока на рынке технологий, появится ли у нас «единорог с ракетами»?
Конфликт на Ближнем Востоке. Влияние эскалации между Ливаном и Израилем на мировую экономику и цены на нефть. Грядет начало новой ближневосточной войны? И какой политики придерживаться в ООН Эстонии?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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