Новая эра ФРС началась со смелого шага

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, когда ФРС объявила о снижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов до нового диапазона 4,75-5%. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP
В среду Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на пол базисных пункта и дала понять, что последуют новые снижения, запустив тем самым цикл смягчения с начала пандемии