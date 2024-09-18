Назад 18.09.24, 21:39 Новая эра ФРС началась со смелого шага Федеральная резервная система США понизила ставку сразу на 50 базисных пунктов. Решение стало важной вехой в двухлетней борьбе с инфляцией

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, когда ФРС объявила о снижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов до нового диапазона 4,75-5%. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

В среду Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на пол базисных пункта и дала понять, что последуют новые снижения, запустив тем самым цикл смягчения с начала пандемии

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