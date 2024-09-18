Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,04%262,68
  • OMX Riga0,6%880,76
  • OMX Tallinn0,07%1 692,51
  • OMX Vilnius0,09%1 002,32
  • S&P 500−0,29%5 618,26
  • DOW 30−0,25%41 503,1
  • Nasdaq −0,31%17 573,3
  • FTSE 100−0,68%8 253,68
  • Nikkei 2250,49%36 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%104,05
  • OMX Baltic0,04%262,68
  • OMX Riga0,6%880,76
  • OMX Tallinn0,07%1 692,51
  • OMX Vilnius0,09%1 002,32
  • S&P 500−0,29%5 618,26
  • DOW 30−0,25%41 503,1
  • Nasdaq −0,31%17 573,3
  • FTSE 100−0,68%8 253,68
  • Nikkei 2250,49%36 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%104,05
  • 18.09.24, 21:39

Новая эра ФРС началась со смелого шага

Федеральная резервная система США понизила ставку сразу на 50 базисных пунктов. Решение стало важной вехой в двухлетней борьбе с инфляцией
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, когда ФРС объявила о снижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов до нового диапазона 4,75-5%.
  • Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, когда ФРС объявила о снижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов до нового диапазона 4,75-5%. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP
В среду Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на пол базисных пункта и дала понять, что последуют новые снижения, запустив тем самым цикл смягчения с начала пандемии

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.09.24, 13:25
Правительство сделало выбор в пользу налогообложения прибыли компаний
2
Эпицентр
  • 17.09.24, 06:00
Заправки и права: водители жалуются на проблемы с двигателем после заливки бака
3
Mнения
  • 16.09.24, 11:23
Предприниматели – правительству: мы не можем тушить пожар, раздувая его
4
Новости
  • 17.09.24, 12:32
«Очень прискорбно». Медлительность властей привела к крупным сокращениям
обновлено
5
Новости
  • 16.09.24, 13:17
В Ида-Вирумаа продается деревообрабатывающий завод, 50 человек потеряли работу
6
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?

Последние новости

Новости
  • 18.09.24, 21:39
Новая эра ФРС началась со смелого шага
Новости
  • 18.09.24, 17:18
Урмас Сыырумаа: «Экономику ждет хороший подъем совсем скоро»
Новости
  • 18.09.24, 17:04
Глава Grünfin: кризис – это катализатор, который отделяет важное от неважного
Новости
  • 18.09.24, 16:53
Гуйдо Пярнитс: с любителями работать из дома у меня разговор короткий
Новости
  • 18.09.24, 15:55
Хандо Суттер возглавит Центральный союз работодателей
Новости
  • 18.09.24, 15:54
Мадиберк, строящий мегапроизводство в Европе: от этих взмывающих ракет нельзя отстать

Сейчас в фокусе

Министр финансов Юрген Лиги и премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 17.09.24, 13:25
Правительство сделало выбор в пользу налогообложения прибыли компаний
Заправки Jetoil снова вызвали жалобы у водителей.
Эпицентр
  • 17.09.24, 06:00
Заправки и права: водители жалуются на проблемы с двигателем после заливки бака
Глава Timbeco Сийм Лейсалу. По его словам, если бы мера вышла на рынок вовремя, многие компании отказались бы от сокращений штата.
Новости
  • 17.09.24, 12:32
«Очень прискорбно». Медлительность властей привела к крупным сокращениям
обновлено
Карта ТОП 10 финансовых убежищ, стран или регионов, где сосредоточено больше всего освобожденного от налогов финансового богатства.
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?
Мажоритарный владелец и член правления SRC Group Ханнес Лильп приветствует решение правительства поддержать судостроительную отрасль 25 миллионами евро.
Новости
  • 16.09.24, 14:13
Судостроительная компания удвоила оборот и вышла в прибыль. «Запросов больше, чем когда-либо, но...»
В Тартуском уездном суде проходит судебный процесс по делу о коррупции, связанному с бизнесменом Парвелом Пруунсильдом и бывшим вице-мэром Тарту, членом партии «Отечество», Прийтом Хумалом. В центре дела – недвижимость бывшего здания Эстонского национального музея, также известного как K9.
Новости
  • 17.09.24, 08:42
Телефонный разговор Парвела Пруунсильда с политиком «Отечества»: «Оказывай давление!»
В выходные я отправился на семинар по недвижимости, который проходил посреди поля в бывшем большом коровнике в районе Пеэтри, чтобы послушать советы знатоков. Коровы уже переехали, и я оказался среди 150 инвесторов в центре жизни и шума, впитывая знания мудрость.
Инвестор Тоомас
  • 17.09.24, 12:19
Инвестор Тоомас: флиппинг в минус или в плюс – несколько правил могут решить этот вопрос
Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям
Новости
  • 17.09.24, 13:39
Эстония намерена перейти на социальные пособия по потребностям

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024